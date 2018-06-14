"Ласточки" на МЦК будут курсировать чаще и дольше во время ЧМ-2018

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что это поможет "туристам и болельщикам максимально комфортно передвигаться по столице"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Электропоезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) в дни матчей в рамках чемпионата мира по футболу для удобства пассажиров, гостей столицы и болельщиков будут ходить с укороченным интервалом до 03:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги.

"Железнодорожники продлят минимальный пятиминутный интервал движения между "Ласточками" за несколько часов до и после матчей 14, 17, 20, 26, 27 июня, а также 1, 3, 11 и 15 июля. Кроме того, в ночь с 16 на 17, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля "Ласточки" будут курсировать на МЦК до 3 часов ночи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "сокращенный интервал движения и работы МЦК до глубокой ночи позволят туристам и болельщикам максимально комфортно передвигаться по столице".

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.