Президент Киргизии заявил, что будет болеть за сборные России и Германии во время ЧМ-2018

Сообщается также, что Сооронбай Жээнбеков примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время предстоящего чемпионата мира по футболу будет болеть за сборные команды России и Германии. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева.

"Президент является болельщиком команд Российской Федерации и Германии", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе президента Киргизии, в четверг утром Жээнбеков вылетел в Москву, где по приглашению президента России Владимира Путина он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая состоится на стадионе "Лужники". Также глава киргизского государства посмотрит матч между сборными командами России и Саудовской Аравии.

"Ожидается двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом России, где они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества", - добавили в пресс-службе.