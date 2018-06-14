Мутко: россияне покажут достойный футбол на ЧМ, если будут раскрепощены

Сборная России стартует в четверг на домашнем чемпионате мира матчем в группе А с командой Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборной России покажут достойный футбол на чемпионате мира, если сумеют раскрепоститься. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Сборная России стартует в четверг на домашнем чемпионате мира матчем в группе А с командой Саудовской Аравии. Игра пройдет в столичных "Лужниках", начало в 18:00 мск.

"Я не сторонний наблюдатель - я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков, - сказал Мутко. - Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы - максималисты, очень жесткие в оценках".

"Но так было и перед чемпионатом Европы 2008 года (на том турнире россияне завоевали бронзовые медали - прим. ТАСС), и просто надо в них верить - это наши ребята, которые хотят выступать за нашу страну, и пожелаем им удачи", - добавил он.

По словам Мутко, игра подопечных Станислава Черчесова не должна никого оставить равнодушным. "Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать", - отметил Мутко.

Россияне в своей группе также проведут матчи с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).