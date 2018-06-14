Под Калининградом к ЧМ-2018 установили опору ЛЭП в виде волка Забиваки

Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче "спрятана" трансформаторная подстанция

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Стилизованную опору линии электропередачи (ЛЭП) в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки высотой в 12-этажный дом установили энергетики под Калининградом к открытию мирового футбольного первенства. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании "Янтарьэнерго", реализовавшей проект.

Решение об установке футбольного символа было принято 1 августа 2017 года в рамках визита в Калининградскую область Виталия Мутко, занимавшего в то время пост зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

"Это первая стилизованная опора ЛЭП в Калининградской области и четвертая в России. <...> Высота конструкции сопоставима с 12-этажным домом и составляет 37 метров, масса сравнима с двумя вагонами поезда - 64 тонны. Опора собрана по принципу конструктора и состоит из почти 2 тыс. мелких деталей, 3,5 тыс. болтов и гаек", - уточнили в пресс-службе, добавив, что конструкция хорошо видна с автотрассы, соединяющей Калининград с приморскими городами области.

Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче "спрятана" трансформаторная подстанция, к которой подключено световое оборудование. "Это действующая линия, действующая опора, это линия электропередачи, которая обеспечивает западную территорию Калининградской области и всех жителей электрической энергией и мощностью", - отметил гендиректор "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Конструкцию по индивидуальному проекту изготовил завод "Гидромонтаж" в Наро-Фоминском районе Московской области. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников - символов Олимпиады-2014 в Сочи.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).