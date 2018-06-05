Ожидания чемпионов мира по футболу от предстоящего турнира — в материале ТАСС

В Москве 14 июня стартует чемпионат мира по футболу, который так долго ждал весь мир. На главные вопросы о предстоящем турнире ТАСС ответили чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, а также участники мировых первенств голландец Кларенс Зеедорф и португалец Деку.

Ожидания от чемпионата мира в России? Маттеус: Я уже неоднократно говорил, что я очень люблю Россию, Москву. Я здесь очень часто бываю, в последние годы особенно. Самое важное, что я здесь увидел, — это не то, как все подготовлено, а то, как нас здесь встречают. Я уже побывал на новых стадионах в Сочи и Санкт-Петербурге. Питерский стадион мне особенно понравился. Вообще все стадионы, которые я увидел, мне очень сильно понравились, они соответствуют высшему стандарту, и я уверен, что все остальные стадионы будут ничуть не хуже. Карлос: Для меня Россия далеко не загадочная страна. Хочу сказать, что чемпионат мира в России можно смело сравнить с бразильским карнавалом. Россия построила прекрасные стадионы и провела колоссальную работу по подготовке, поэтому уверен, что все пройдет на высочайшем уровне и все уедут домой только с хорошим настроением. Это большая ответственность для России, и я уверен, что она с этой ответственностью справится на пять с плюсом! Зеедорф: Чемпионат мира по футболу — праздник. Я видел стадионы, на которых будут выступать национальные сборные, и хочу сказать, что Россия проделала огромную работу. Выступать на таких аренах одно удовольствие. Очень жаль, что на этом празднике не выступит сборная Нидерландов. Деку: Чемпионат мира в России — одно из самых великих футбольных событий за последнее время. Весь мир с замиранием сердца будет следить за своими любимыми сборными, переживать и волноваться. Что касается организации, то уверен, что Россия проведет чемпионат мира на высоком уровне и задаст планку проведения подобных турниров.

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Кто является фаворитом ЧМ-2018? Маттеус: В футбол играют все, а побеждают всегда немцы? Я был бы далеко не против, если поговорка окажется на руку сборной Германии. У немцев прекрасная команда, но все прекрасно понимают, что будет сложно. Мы должны постараться и соответствовать качеству и той планке, которую мы поставили себе на прошлом чемпионате мира. Мы должны и дальше побеждать и показывать футбол высокого уровня. Карлос: Жду от Бразилии только победы. Однако поставлю ее в рамки фаворитов второй ступени. Фавориты, конечно же, — Германия, Франция и Аргентина. Да, Бразилия великолепно провела отбор, хорошо сыграла против российской команды. Но на данный момент четких прогнозов я давать не могу. Не хочу сглазить. Зеедорф: Не могу говорить, кто будет фаворитом. Отмечу, что шансы есть у Германии, Испании, Бразилии и Аргентины (сборная Нидерландов на чемпионат мира не попала — прим. ТАСС). Деку: Сборная Португалии вполне может замахнуться на полуфинал чемпионата мира. Статус действующих чемпионов Европы не будет для футболистов давлением, а станет лишь дополнительной мотивацией. Сложно загадывать, так как соперники будут сложными, но в этом и прелесть чемпионата мира. Что вы знаете о сборной России? Маттеус: Применительно к сборной России подойдет формулировка о том, что ее главной изюминкой является командная атмосфера. В России нет таких игроков, как Роналду или Месси, которые бы могли повести за собой. Но к сборной Германии также нельзя применить фактор Неймара, Мессии и так далее. Немцы играют на командном духе, и в этом наши сборные похожи. Я очень надеюсь, что сборная России как можно дальше сможет пройти в чемпионате мира по футболу. Это всегда очень влияет на атмосферу чемпионата мира, когда команда — хозяин турнира выступает как можно дольше. Конечно, сборную России нельзя назвать фаворитом турнира и даже далеко не близко к кругу первых фаворитов. Но если они смогут справиться с давлением своих стен, то они могут пройти как можно дальше. Карлос: Россия будет играть в первую очередь против самой себя. У России вполне проходимая группа, и главное подопечным мистера Черчесова — справиться с давлением. Вполне по силам выйти из группы, а дальше все будет зависеть от уровня исполнительного мастерства и собранности каждого футболиста российской команды. Думаю, что при единстве команды и болельщиков они могут замахнуться минимум на четвертьфинал, а дальше… дальше мы с вами увидим на чемпионате мира.

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