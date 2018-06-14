Болгарский футболист Христо Стоичков ждет от российского ЧМ много сюрпризов и хорошей игры

Обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что чемпионат мира в России выиграет европейская сборная

СОФИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков ждет от российского мирового первенства "много сюрпризов и хорошей игры". Свою точку зрения болгарский футболист высказал в интервью газете "Труд" в день начала чемпионата мира.

"Жду от чемпионата мира много неожиданностей и хорошего футбола. Судьба дала мне возможность играть 10 матчей на чемпионате мира (в США в 1994 году - прим. ТАСС), в которых забил 6 мячей. Сейчас смотрю на первенство со стороны, чувствую себя комфортно и радуюсь, когда вижу что-то новое. Жду от этого первенства неожиданностей, полагаю, что по меньшей мере одна команда, которая сегодня не находится среди фаворитов, сделает нечто, что заставит о ней много говорить, однако наиболее интересна мне "группа смерти", где играют Германия, Швеция, Мексика и Южная Корея", - рассказал Стоичков.

Футболист-телекомментатор выразил уверенность, что состязания в России выиграет европейская сборная. Он отметил, что хорошие шансы имеют команды Германии, Франции и Бельгии, в группу его фаворитов также входят и аргентинцы. Организацию первенства Стоичков определил как великолепную.

"Россия одна из стран, которая провела зимнюю и летнюю Олимпиады, этап "Формулы-1" и сейчас великолепно организовала футбольный чемпионат мира. Был на жеребьевке в Кремле и оценил огромный масштаб события, благодаря правительству и, прежде всего, президенту Владимиру Путину. Полагаю, что мы увидим самый лучший футбольный чемпионат в истории", - подчеркнул Стоичков, который пять раз признавался лучшим футболистом Болгарии и имеет множество престижных наград.

Чемпионат мира стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в Москве (начало - 18:00 мск). Турнир примут 11 городов России.