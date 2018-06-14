На Дальнем Востоке организовали уличные зоны для просмотра матчей ЧМ-2018

Площадки оборудовали в Хабаровске, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске и на Курилах

ХАБАРОВСК, 14 июня. /ТАСС/. Болельщики на Дальнем Востоке смогут смотреть матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах, установленных на площадях и набережных городов. Площадки организовали в Хабаровске, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске и на Курилах.

"В Хабаровске на набережной напротив колеса обозрения над входом в бывший ледовый дворец установлен большой экран размером 4,8 на 16,3 метра. Для болельщиков также поставили удобные мобильные трибуны", - сообщили ТАСС в эксплуатационном учреждении "Недвижимость".

На центральной площади Владивостока администрация Приморского края организовала специальную площадку для массовых просмотров. На экране в прямом эфире будут транслироваться матчи чемпионата участием сборной России, а также матчи 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Безопасность просмотров обеспечат сотрудники УВД, сообщает департамент физической культуры и спорта Приморья.

В Южно-Сахалинске посмотреть церемонию открытия чемпионата мира можно будет на большом экране Дворца спорта "Кристалл", катаясь на коньках. Игры будут транслироваться на светодиодном экране 9,2 на 5,2 м, сообщили ТАСС во дворце спорта.

В Южно-Курильске - поселке городского типа на юге Курильских островов - матч открытия ЧМ-2018 в прямом эфире покажут в киноконцертном зале, сообщили агентству в районной администрации. Для гостей в фойе будет оборудована зона с горячим чаем, кофе и сладостями, а также организована фанатская фотозона.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч между командами России и Саудовской Аравии начнется в четверг в 18:00 мск.