Спрос на перевозки между городами ЧМ-2018 вырос на 40%

По данным Федеральной пассажирской компании, чтобы чемпионат не нарушил планы жителей страны, уже назначено более 500 дополнительных рейсов поездов в летний период, из которых более 350 - на юг России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спрос пассажиров на железнодорожные перевозки по направлениям между 11 городами-организаторами матчей чемпионата мира по футболу вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) Петр Иванов.

"Я могу сказать, что по перевозкам на летний период у нас в среднем рост продаж был по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%. Здесь два фактора влияют: то, что у нас глубина продаж увеличилась на 90 дней, и, конечно, чемпионат мира", - сказал он.

По данным ФПК, спрос на перевозки растет и в сообщении с южными курортами Черноморского побережья, пассажиры уже оформили более 3,5 млн билетов на поезда в сообщении с основными курортными городами юга России. Рост в сопоставимых условиях (без учета увеличения глубины продажи) составляет порядка 28% относительно уровня прошлого года. С учетом увеличения глубины продажи до 90 суток количество проданных билетов увеличено в 1,8 раза. Если в прошлом году пассажиры могли покупать билеты за 60 суток, теперь они могут планировать свой отпуск за три месяца до начала поездки.

Чтобы ЧМ не нарушил планы жителей страны, уже сейчас назначено более 500 дополнительных рейсов поездов в летний период, из которых более 350 - на юг России. В сообщении с югом ФПК планирует перевезти 6,4 млн пассажиров, что на 6,7% превышает показатели прошлого года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.