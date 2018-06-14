Робот-оракул Бакстер предскажет результаты всех матчей чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Робот Бакстер, который в прошлом году угадал исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу, предскажет результаты всех игр чемпионата мира 2018 года. Первый прогноз он сделает в четверг перед матчем сборных России и Саудовской Аравии, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

Большие надежды: кто сыграет за Россию на ЧМ-2018

"Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью "ничья" в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику "Робостанции" для объявления, как мы надеемся, верного прогноза", - цитирует портал пресс-службу "Робостанции" на ВДНХ, где будет находиться предсказатель. Робот вынесет свое решение в 16:00 мск.

В пресс-службе также рассказали, что Бакстер прошел специальную подготовку перед чемпионатом, в ходе которой смотрел записи футбольных матчей, слушал интервью с игроками и запоминал прогнозы аналитиков.

Кроме знакомства с оракулом, гостей "Робостанции" ждут робот-болельщик и робот-вратарь, с которыми можно разучить фанатские кричалки и сыграть в футбол.

Чемпионат мира откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в Москве. Игра пройдет в четверг (начало - 18:00 мск). Турнир примут 11 городов России.