Около 10 тыс. болельщиков из Японии посетят РФ в период чемпионата мира по футболу

В Волгограде, Саранске и Екатеринбурге, где сборная Японии проведет матчи группового этапа, открылись временные представительства посольства

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 10 тыс. японских болельщиков посетят Россию в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Поскольку матчи группового этапа турнира сборная Японии проведет в Саранске, Екатеринбурге и Волгограде, находящихся на значительном расстоянии от Москвы, японское посольство приняло решение открыть в этих городах временные представительства для оказания поддержки прибывшим туда болельщикам.

Главным образом в их задачу будет входить помощь гражданам Японии в случае каких-либо инцидентов, к примеру, потери паспорта или других ценных вещей, травм и т. д. Представительства будут работать в течение трех дней, включая сам день проведения матча японской сборной в том или ином городе.

Также посольство Японии открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный чемпионату мира в России.

В обновленном на прошлой неделе рейтинге Международной федерации футбола сборная Японии опустилась с 60-го места на одну позицию. На чемпионате мира японцы сыграют в группе Н с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград). Японская сборная стала последней из команд, прибывших для участия в турнире.