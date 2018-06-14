На Камчатке покажут прямую трансляцию церемонии открытия ЧМ-2018

Для болельщиков на главной площади Петропавловска-Камчатского установили большой видеоэкран

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Онлайн-трансляция церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 будет организована в ночь с 14 на 15 июня на большом видеоэкране главной площади Петропавловска-Камчатского, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В 20:00 на площади имени Ленина пройдет приветственный матч на кубок министерства спорта Камчатского края, участие в котором примут футболисты региональной сборной. Далее, в ночь на 15 июня, в 02:30 на главном городском экране, расположенном на площади, начнется трансляция церемонии открытия чемпионата", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира откроется встречей между сборными России и Саудовской Аравии.

Чемпионат примут 11 городов России и 12 стадионов. Финальный матч пройдет в Москве 15 июля.