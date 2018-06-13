Бывший игрок сборной Испании Марчена вошел в тренерский штаб национальной команды на ЧМ

Он станет помощником новоиспеченного главного тренера Фернандо Йерро

ТАСС, 14 июня. Бывший защитник сборной Испании по футболу Карлос Марчена вошел в тренерский штаб национальной команды на чемпионате мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Хуленом Лопетеги. Позднее пресс- служба RFEF сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом. На пост главного тренера сборной назначен Фернандо Йерро.

Помимо Марчены, ассистентами Йерро станут Хулиан Калеро и Хуан Карлос Мартинес.

Марчена является чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010). Сборная Испании на групповом этапе сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).