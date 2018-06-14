Перед стартом

Многочисленные фанаты из разных стран мира смешались на Никольской улице, соседствующей с главной площадью столицы

Поддержать сборную королевства приехали и девушки. Поначалу скрываясь от камер, они все же разрешили себя сфотографировать, смущенно улыбаясь и прикрываясь бело-зелеными шелковыми шарфиками.

Стартовый матч, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, собрал в российской столице множество болельщиков из аравийской монархии. Молодые люди с национальными флагами в руках рассказали корреспонденту ТАСС, что, разумеется, рассчитывают на победу своей команды, но при этом совсем не намерены ссориться с российскими фанатами - настроение у всех праздничное. "Соперники" вместе фотографируются, напевая - кто на чистом русском, а кто с вполне объяснимым акцентом - любимую россиянами "Катюшу". Москва саудовским болельщикам пришлась по душе и даже несколько удивила погодой: "Не так уж тут и холодно, как говорят".

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Никольская улица, соседствующая с главной площадью столицы России, еще никогда не была столь оживленной. Ставшая излюбленным местом для городских гуляний, в преддверии открытия чемпионата мира по футболу она собрала толпы фанатов, приехавших поддержать свои национальные сборные. Среди них есть как совсем юные болельщики, прогуливающиеся в сопровождении родителей, так и пожилые пары, трогательно держащиеся за руки, чтобы не потеряться в бурлящей толпе поклонников футбола.

Горячий привет из Латинской Америки

Самыми активными болельщиками вполне ожидаемо оказались представители стран Латинской Америки, для которых футбол не просто спорт, а, как они говорят, религия.

Перуанцы сразу привлекают внимание национальными танцами под бренчание и россыпь традиционных музыкальных инструментов. Перуанские мужчины активно приглашают проходящих мимо россиянок пуститься в пляс под незнакомые, но зажигательные мотивы музыки инков.

Но, пожалуй, наибольшее количество людей собирают вокруг себя болельщики из Аргентины. В один голос они исполняют национальный гимн, хлопают в ладоши, задавая ритм и заражая окружающих футбольной лихорадкой. Многие восторгаются столицей, выкрикивая под музыку на английском: "Amazing!"

Мексиканские фанаты, легко узнаваемые по сомбреро с широкими полями и пончо цветов национального флага, празднуют с удвоенной силой, так как ФИФА объявила о том, что в 2026 году в том числе и они станут хозяевами чемпионата мира. "Скоро и вы к нам приедете", - говорят мексиканцы, обращаясь к россиянам.

Как российские журналисты колумбийцев выручали

Болельщики же из Колумбии успели "нарваться" на приключения еще до начала турнира. Решив бурно отметить приезд на чемпионат несколькими стаканчиками пива прямо на парапете, колумбийские гости привлекли внимание сотрудников органов правопорядка, которые тут же попросили всю веселую компанию "предъявить документы". На выручку незадачливым гостям столицы поспешили корреспонденты ТАСС, предложив полицейским просто объяснить иностранцам, что возлияния стоит перенести в близлежащие кафе и бары. Сменив гнев на милость, стражи порядка вернули "нарушителям" документы, перед этим отправив изъятый алкоголь в мусорный бак, колумбийцы поблагодарили журналистов и обещали быть осмотрительнее.

Португалия vs. Испания

Болельщики на Никольской совсем не ограничивались скандированием и танцами. Многие из них продемонстрировали виртуозное владение мячом в импровизированном уличном матче. Представители Португалии и Испании, сборные которых по итогам жеребьевки оказались соперниками по группе, и тут решили посоревноваться, чаще всего отнимая друг у друга мяч и отпуская при этом забавные, но добрые шутки.

Тем временем разгуливает по Никольской и большой кенгуру из Австралии, правда, надувной. Болельщики с Зеленого континента в желтых майках поочередно водружают его над собой, словно победный кубок. Вооруженные селфи-штативами австралийцы все вместе прыгают, проверяя на прочность московскую брусчатку, и фотографируют все, что попадается на пути.

Все флаги в гости будут к нам

Москву буквально заполнили десятки "Месси" и "Салахов" в соответствующих футболках. Увлеченно, по-арабски громко и жестикулируя, общаются на Никольской египтяне и марокканцы, помогают друг другу разукрашивать лица в цвета национальных флагов.

Чуть поодаль любители футбола из Ирана разворачивают огромный флаг, перебивает их клич приплясывающая колонна из Бразилии.

Выдержанная Азия

А вот болельщики из Японии уютно разместились в кафе и ресторанчиках целыми семьями и мирно наблюдают за разгулявшейся многонациональной толпой - со сдержанной улыбкой и чашкой чая.

Гости из Китая, чья сборная не участвует в турнире, также приехали издалека, чтобы поддержать любимые команды. Они увлеченно фотографируют происходящее и обещают на матче открытия болеть за россиян.

Отличный от восточного "философского" подход продемонстрировали болельщики с Запада. Молодые люди из Германии в баре напротив шумно "готовятся" к предстоящим играм и настроены на активное общение со всеми единомышленниками.

Один из немецких болельщиков не скрыл бурных эмоций от российской столицы: "У меня было совсем другое представление о Москве, о русских, то, что я здесь увидел, просто взорвало мозг!" "В хорошем смысле?" - на всякий случай поинтересовались корреспонденты. "Конечно! Это совершенно новая Россия!" - ответил он.

Такие разные по темпераменту и традициям, болеющие за разные команды, приехавшие с разных концов света, гости Москвы проводят эту ночь вместе. Москвичи сами пускаются в танцы вприсядку, подпевают и приветствуют иностранцев.

Аэропорты и города

В российские аэропорты продолжают прибывать болельщики из разных стран, пограничники на паспортном контроле очень вежливо по-английски общаются с гостями.

Большая футбольная семья воссоединяется после четырехлетнего перерыва. В матче открытия сборные России и Саудовской Аравии сыграют в четверг вечером на стадионе "Лужники". Чемпионат объединит также команды Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Англии, Германии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Бельгии, Австралии, Египта, Колумбии, Хорватии, Южной Кореи, Японии, Уругвая, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Сербии, Панамы, Нигерии, Польши, Дании, Исландии, Швеции и Сенегала. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Финал состоится 15 июля в российской столице.