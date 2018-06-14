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Транспорт Москвы в дни ЧМ-2018 будет работать по другому времени и другим маршрутам
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Изменения коснутся наземного городского транспорта и столичного метрополитена

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Городской наземный транспорт Москвы с 14 июня по 15 июля изменит маршруты в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Изменения коснутся и столичной подземки - несколько станций метрополитена во время матчей будут работать только на выход, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Бесплатные шаттлы

"В Москве основными точками притяжения поклонников футбола будут стадионы "Лужники" и "Спартак", а также Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Для комфортного и быстрого проезда городской транспорт будет работать в особом режиме - изменятся схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут организованы бесплатные автобусы-шаттлы S", - сказали в пресс-службе.

В дни проведения игр чемпионата бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать по восьми маршрутам. На эти маршруты выйдут более 100 автобусов большой вместимости, интервалы их движения составят от двух до 10 минут в зависимости от направления. Автобусы будут отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата.

Шаттлы S будут курсировать по маршрутам "Метро "Парк Культуры" - "Стадион "Лужники"; "Улица Академика Зелинского" - "Улица Косыгина", "Метро "Аэропорт" - "Метро "Сокол" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Стадион "Спартак"; "Аэропорт Шереметьево" - "Метро "Ховрино"; "Аэропорт Внуково" - "Метро "Саларьево"; "Аэропорт Домодедово" - "Метро "Домодедовская"; "Метро "Киевская" - "Улица Косыгина". Расписание автобусов можно уточнить на Едином транспортном портале во время чемпионата.

Движение в районе "Лужников"

На все время ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта в районе стадиона "Лужники" и Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. Так, маршрут "А" продлевается до Ленинского проспекта (по маршруту троллейбуса №28); маршруты №№ 255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по маршруту автобуса №15). Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте №216 - между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице.

Автобус №806 будет следовать до Воробьевского шоссе в связи с закрытием съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект; маршрут автобуса Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро "Нагатинская". Троллейбус №7 будет временно заменен на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская. Автобус №1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице", - добавили в пресс-службе.

Автобус №57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту. Автобус №58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект. Автобус №111 не будет подъезжать к МГУ имени М. В. Ломоносова, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.

Автобус №119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ. Автобусы №№ 464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ. Автобус №113 не будет заезжать на университетскую территорию, его временный маршрут будет проходить по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте. Автобус №902 при следовании от ул. Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.

Изменения в метро

"В дни матчей изменится режим работы станций метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы Горы", "Тушинская", "Спартак" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники". На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров - только на вход", - отметили в пресс-службе.

Так, во время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" будут работать только на выход в город южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы Горы" и станция МЦК "Лужники". В дни проведения матчей на стадионе "Спартак" во время прибытия болельщиков только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости - южный вестибюль станции "Тушинская". "Для оптимального перераспределения пассажиропотока после окончания матчей все вышеперечисленные вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков", - подчеркнули в пресс-службе.

В дни проведения матчей на стадионе "Лужники" в период убытия болельщиков будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станции "Университет" и "Воробьевы Горы". В дни проведения Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции "Университет" и вестибюль №1 станции "Ломоносовский Проспект". Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль №1 станции "Ломоносовский Проспект" (во все дни) и северный вестибюль станции "Университет", за исключением дней проведения матчей в "Лужниках".

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