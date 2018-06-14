Концерт посетили президент России Владимир Путин, президент Боливии Эво Моралес и глава FIFA Джанни Инфантино

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Звезды мировой классики дали концерт в Москве в поддержку стартующего в четверг в России чемпионата мира по футболу. На сцену на Красной площади вышли музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, оперные певцы Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, пианисты Денис Мацуев и Елисей Мысин.

Концерт собрал сотни поклонников классики и футбола, среди которых - президент России Владимир Путин, а также глава FIFA Джанни Инфантино и президент Боливии Эво Моралес.

"Гости и соотечественники, сегодня сборная звезд мировой сцены выступает в поддержку фантастического праздника спорта, дружбы и добра", - объявил Мацуев. Концерт открыла его запись Симфонии гола, которую пианист и страстный болельщик написал, переложив на ноты траекторию победных голов в финалах предыдущих чемпионатов мира по футболу.

Зрителей порадовали исполнения сочинений Чайковского, Гуно, Бизе, Доницетти, Пуччини, Верди, Рахманинова, Джордано, Глинки и Оффенбаха.

Легендарные и подающие надежды

Всем участникам концерта его ведущие - Денис Мацуев и российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова - дали почти футбольные определения: "великий капитан прекрасной команды" маэстро Валерий Гергиев, "оперный аттракцион" Хуан Диего Флорес, "безупречные взлеты на сумасшедшую высоту" голоса Альбины Шагимуратовой, "Тримадонна" (по числу открытых подряд сезонов Метрополитен-опера) Анна Нетребко, "точное попадание в сердце каждого зрителя" Ильдара Абдразакова и другие.

Среди этих всем известных имен не затерялся совсем юный музыкант Елисей Мысин. "Я не буду далек от истины, если скажу, что говорить и играть в футбол великие спортсмены начинают одновременно. Точно как музыканты - к семи годам и те, и другие уже становились мастерами. Я приглашаю на эту сцену моего коллегу, пианиста с мировым именем - Елисей Мысин", - объявил Мацуев.

Пласидо Доминго стал мостом между сегодняшним днем и выступлением трех теноров на чемпионате мира в Италии 28 лет назад, которым вдохновлялся организатор концерта Мацуев. Легендарный певец, которого вызывали на поклон 101 раз в течение 80 минут в Венской опере, и на Красной площади купался в овациях.

Особенно колоритно испанский тенор спел знаменитую "Гранаду". Русским ответом стали "Очи черные" в исполнении Абдразакова. Завершили вечер общее пение "Калинки", танец Анны Нетребко в традиционном узорчатом платке и грандиозный салют.

Чемпионат мира

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18:00 мск.

