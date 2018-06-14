Министр культуры Дании приедет в Россию поддержать сборную королевства на ЧМ-2018

Метте Бок планирует посетить матч Дания - Франция, который состоится в Москве 26 июня

ТАСС, 14 июня. Министр культуры и по делам церкви Дании Метте Бок, отвечающая также за вопросы спорта, приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы поддержать сборную скандинавского королевства. Об этом сама глава ведомства заявила в интервью, опубликованном в среду на сайте датского издания Berlingske.

Бок планирует посетить матч Дания - Франция, который состоится в Москве 26 июня. По словам политика, датские футболисты нуждаются в поддержке, и это достаточный повод для визита представителя правительства Дании в Россию, несмотря на сложные отношения между РФ и Западом. При этом некоторые датские политики, представляющие как оппозиционные, так и правящие в составе коалиции партии, считают, что министру не следует ехать в Москву по политическим причинам.

После инцидента в Солсбери Дания в знак солидарности с Великобританией выслала двоих российских дипломатов и рассматривала вопрос о бойкоте ЧМ-2018 членами кабмина. Другие представители датского правительства пока что не сообщали о планах отправиться в РФ на матчи чемпионата. Не планируют ехать на ЧМ и члены королевской семьи Дании, однако в пресс-службе королевского дворца информагентству Ritzau бюро заявили, что это никак не связано с разногласиями между Копенгагеном и Москвой.

"Мне кажется, что мы должны по мере сил разделять спорт и политику. Задача спорта - объединять людей, и, по-моему, нам следует придерживаться этого принципа. При этом мой визит - это не знак поддержки России [Данией], а просто способ поддержать национальную сборную ", - заявила Бок сотрудникам Berlingske, подчеркнув, что выступать с критикой российской политики во время визита - не ее задача, и делать этого она не собирается.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира команда Дании сыграет со сборными Перу - 16 июня в Саранске, Австралии - 21 июня в Самаре и Франции - 26 июня в Москве.