Агентство ТАСС стало соорганизатором одной из выставок, предоставив снимки из своего архива

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу состоится в четверг в Москве. Столичные музеи подготовились к спортивному празднику и запустили различные выставки, связанные с футболом и не только, а также экскурсии и бонусы для болельщиков.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, начнется в 18:00 14 июня на стадионе "Лужники".

Спорт в искусстве

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запустил специальные экскурсии для болельщиков. Экскурсоводы расскажут болельщикам не только о спорте и, в частности, футболе в искусстве, но и о том, как, например, к физической культуре относились в античности.

Также в ГМИИ им. Пушкина открыта выставка "Родченко и Степанова. Футбол", на которой представлены графические, живописные и фотоработы, созданные Александром Родченко и Варварой Степановой. По словам куратора выставки Инны Войтовой, именно Родченко и Степанова стали одними из первооткрывателей темы спорта в советском искусстве.

Их в этом поддержал соцреалист Александр Дейнека, "Вратарь" которого экспонируется на выставке в Новой Третьяковке на Крымском валу "Футбол и не только". Как отметила ранее директор галереи Зельфира Трегулова, это самая значимая работа, посвященная футболу - и не только отечественному, но и в мировом искусстве XX века.

Также на этой выставке представлены работы "Прыжок с шестом" И. Чайкова, "Пловчиха" А. Пологовой, "Девушка с веслом" И. Шадра, "Физкультурница" М. Манизера и многие другие. Вход на экспозицию по паспорту болельщика будет бесплатным.

Мяч круглый, поле ровное

В павильоне № 67 на ВДНХ расположилась выставка "Мяч круглый, поле ровное". Ее соорганизатором стало агентство ТАСС, предоставившее снимки из своего архива. В экспозиции также можно увидеть афиши, фарфоровые миниатюры, отрывки из кинолент и мультфильмов, специально созданные к выставке фотопроекты, комиксы и многое другое.

Как рассказала куратор выставки Нина Гомиашвили, пространство разделено на три части: "Первый тайм", "Перерыв" и "Второй тайм". В первом зале рассказывается история футбола с 1897 по 1992 год. "Перерыв" посвящен личным историям футболистов. В этом зале стоят 11 скульптур - "Команда мечты", выбранная с помощью открытого интернет-голосования, проведенного ТАСС. В третьем зале разместился раздел "Современная история российского футбола и околофутбола".

Мандраж на диване

Музей современного искусства "Гараж" открыл незадолго до начала чемпионата выставку одного из самых радикальных фотохудожников - Юргена Теллера. "Мандраж на диване" - личная история одного фаната - самого фотографа - и его отношениям с победами и поражениями сборной Германии. Важно отметить, что эта выставка предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет.

В продолжение спортивной темы "Гараж" пригласил проект "Велоночь", который разрабатывает спортивно-экскурсионные маршруты, провести специальное путешествие по футбольным и фанатским местам Москвы.

Город футбола

Музей Москвы на время проведения чемпионата превратился в настоящий "Город футбола". Как рассказала ТАСС директор музея Алина Сапрыкина, открыты три выставки. Гости увидят снимки неизвестного фотографа, запечатлевшего футбольный матч в Кремле почти сто лет назад, живопись современных художников на тему спорта, а также интерактивную уличную выставку. На площадке музея разместится футбольное поле, где пройдут турниры, и появится место для просмотра прямых трансляций матчей.

Также городское экскурсионное бюро Музея Москвы в сотрудничестве с московским метро запустили экскурсии по метро и МЦК для футбольных болельщиков. В рамках программы планируется провести 72 экскурсии.

Талисман Кубка мира FIFA

В Дарвиновском музее также подготовились к спортивному празднику и открыли большой проект из четырех выставок. Одна из них носит название "О хищнике сером замолвите слово" и посвящена талисману Кубка мира FIFA волку Забиваке. На экспозиции "Кто придумал футбол?" можно узнать об удивительных открытиях ученых, изучивших поведение птиц и зверей и пришедших к выводу, что они изобрели игры задолго до того, как это сделал человек.

Также открыта экспозиция, где выставлены фотографии финалистов Всероссийского конкурса "Мяч в игре". Еще гости Дарвиновского музея могут побывать на выставке "Волки. Рожденные свободными". Серия фотографий Александра Пустовойта рассказывает о волчьей семье, живущей в национальном парке Роки Маунтин (США).

История "Динамо" и "Лужников"

Музей архитектуры в преддверии чемпионата мира открыл выставку "Архитектура стадионов", посвященную знаменитым аренам. На выставке представлены архитектурные чертежи, фотографии, макеты и многое другое. Гости узнают, как были спроектированы московский стадион "Динамо", спортивный ансамбль в Лужниках, ленинградский "Стадион имени Кирова", спортивные арены в Минске, Ереване, Киеве.

Экспозиция подкреплена обширной образовательной программой - здесь проходят тематические лекции, экскурсии, круглые столы и конференции.