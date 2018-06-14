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14 июня, 00:57
Музеи Москвы подготовили экспозиции к ЧМ-2018
© Александр Щербак/ТАСС
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Агентство ТАСС стало соорганизатором одной из выставок, предоставив снимки из своего архива

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу состоится в четверг в Москве. Столичные музеи подготовились к спортивному празднику и запустили различные выставки, связанные с футболом и не только, а также экскурсии и бонусы для болельщиков.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, начнется в 18:00 14 июня на стадионе "Лужники".

Спорт в искусстве

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина запустил специальные экскурсии для болельщиков. Экскурсоводы расскажут болельщикам не только о спорте и, в частности, футболе в искусстве, но и о том, как, например, к физической культуре относились в античности.

Также в ГМИИ им. Пушкина открыта выставка "Родченко и Степанова. Футбол", на которой представлены графические, живописные и фотоработы, созданные Александром Родченко и Варварой Степановой. По словам куратора выставки Инны Войтовой, именно Родченко и Степанова стали одними из первооткрывателей темы спорта в советском искусстве.

Их в этом поддержал соцреалист Александр Дейнека, "Вратарь" которого экспонируется на выставке в Новой Третьяковке на Крымском валу "Футбол и не только". Как отметила ранее директор галереи Зельфира Трегулова, это самая значимая работа, посвященная футболу - и не только отечественному, но и в мировом искусстве XX века.

Также на этой выставке представлены работы "Прыжок с шестом" И. Чайкова, "Пловчиха" А. Пологовой, "Девушка с веслом" И. Шадра, "Физкультурница" М. Манизера и многие другие. Вход на экспозицию по паспорту болельщика будет бесплатным.

Мяч круглый, поле ровное

В павильоне № 67 на ВДНХ расположилась выставка "Мяч круглый, поле ровное". Ее соорганизатором стало агентство ТАСС, предоставившее снимки из своего архива. В экспозиции также можно увидеть афиши, фарфоровые миниатюры, отрывки из кинолент и мультфильмов, специально созданные к выставке фотопроекты, комиксы и многое другое.

Как рассказала куратор выставки Нина Гомиашвили, пространство разделено на три части: "Первый тайм", "Перерыв" и "Второй тайм". В первом зале рассказывается история футбола с 1897 по 1992 год. "Перерыв" посвящен личным историям футболистов. В этом зале стоят 11 скульптур - "Команда мечты", выбранная с помощью открытого интернет-голосования, проведенного ТАСС. В третьем зале разместился раздел "Современная история российского футбола и околофутбола".

Мандраж на диване

Музей современного искусства "Гараж" открыл незадолго до начала чемпионата выставку одного из самых радикальных фотохудожников - Юргена Теллера. "Мандраж на диване" - личная история одного фаната - самого фотографа - и его отношениям с победами и поражениями сборной Германии. Важно отметить, что эта выставка предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет.

В продолжение спортивной темы "Гараж" пригласил проект "Велоночь", который разрабатывает спортивно-экскурсионные маршруты, провести специальное путешествие по футбольным и фанатским местам Москвы.

Город футбола

Музей Москвы на время проведения чемпионата превратился в настоящий "Город футбола". Как рассказала ТАСС директор музея Алина Сапрыкина, открыты три выставки. Гости увидят снимки неизвестного фотографа, запечатлевшего футбольный матч в Кремле почти сто лет назад, живопись современных художников на тему спорта, а также интерактивную уличную выставку. На площадке музея разместится футбольное поле, где пройдут турниры, и появится место для просмотра прямых трансляций матчей.

Также городское экскурсионное бюро Музея Москвы в сотрудничестве с московским метро запустили экскурсии по метро и МЦК для футбольных болельщиков. В рамках программы планируется провести 72 экскурсии.

Талисман Кубка мира FIFA

В Дарвиновском музее также подготовились к спортивному празднику и открыли большой проект из четырех выставок. Одна из них носит название "О хищнике сером замолвите слово" и посвящена талисману Кубка мира FIFA волку Забиваке. На экспозиции "Кто придумал футбол?" можно узнать об удивительных открытиях ученых, изучивших поведение птиц и зверей и пришедших к выводу, что они изобрели игры задолго до того, как это сделал человек.

Также открыта экспозиция, где выставлены фотографии финалистов Всероссийского конкурса "Мяч в игре". Еще гости Дарвиновского музея могут побывать на выставке "Волки. Рожденные свободными". Серия фотографий Александра Пустовойта рассказывает о волчьей семье, живущей в национальном парке Роки Маунтин (США).

История "Динамо" и "Лужников"

Музей архитектуры в преддверии чемпионата мира открыл выставку "Архитектура стадионов", посвященную знаменитым аренам. На выставке представлены архитектурные чертежи, фотографии, макеты и многое другое. Гости узнают, как были спроектированы московский стадион "Динамо", спортивный ансамбль в Лужниках, ленинградский "Стадион имени Кирова", спортивные арены в Минске, Ереване, Киеве.

Экспозиция подкреплена обширной образовательной программой - здесь проходят тематические лекции, экскурсии, круглые столы и конференции.

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White