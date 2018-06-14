Специальное приложение к чемпионату также запустили "Одноклассники"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Трансляции матчей чемпионата мира по футболу, которые пройдут в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, можно будет смотреть в эфире по Первому каналу, "России 1", "Матч ТВ", а также на сайтах этих каналов и в специальных приложениях.

Первый канал, в частности, проведет прямую трансляцию церемонии открытия первенства и первого матча между сборными РФ и Саудовской Аравии. Эфир начнется в 17:30 мск, комментировать этот матч поручено бывшему главному тренеру сборной РФ по футболу Леониду Слуцкому и Александру Елагину.

На Первом

Пресс-служба Первого канала сообщила, что все матчи ЧМ-2018 можно будет посмотреть на сайте телеканала, в мобильном приложении, а также в приложении для Smart TV в формате сверхвысокой четкости. Спецпроект канала будет доступен каждому болельщику на любом устройстве. Болельщики получат возможность детально рассмотреть моменты голов, самых ярких фрагментов всех матчей, а также самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей мирового первенства и менять их по своему усмотрению. Режим интерактивного таймлайна позволит в любой момент переместиться к любому эпизоду матча и рассмотреть его со всех возможных ракурсов. Присоединиться к команде комментаторов Первого был приглашен Василий Уткин.

Все 64 матча - на ресурсах ВГТРК

Телеканал "Россия 1", по данным пресс-службы ВГТРК, покажет несколько матчей в эфире, включая игру сборных России и Египта (19 июня), один из грядущих полуфиналов, а самое главное - 15 июля - грандиозный финал чемпионата мира по футболу. При этом смотреть трансляции всех 64 игр можно на интернет-ресурсах холдинга ВГТРК. Комментировать матчи приглашены Владимир Стогниенко, Александр Неценко и Николай Саприн.

Без рекламы

"Матч ТВ" также покажет несколько десятков игр в эфире и на сайте. Кроме того, в период проведения чемпионата будет вещать новый телеканал "Матч! Ультра" он временно заменит канал "Матч планета". Канал 24 часа в сутки канал будет транслировать матчи, а между ними зрителям будут представлены авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет рекламы, кроме того он получит приоритет для показа эксклюзивов. В эфир выйдут премьерные выпуски программ "Портреты игроков чемпионата мира", "Дорога в Россию" и другие. Одно из новшеств "Матч! Ультра" - у ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией.

Приложение сети "Одноклассники"

Социальная сеть "Одноклассники" запустила приложение к чемпионату мира по футболу, с помощью которого пользователи смогут следить за турниром глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов, принимающих ЧМ-2018, узнавать результаты матчей и читать актуальные новости. Результаты матчей ЧМ будут также обновляться в режиме онлайн.

Болельщикам будет доступна информация о составах команд, подробная статистика и видео с яркими моментами матчей. В приложении также можно будет найти полную информацию об участниках чемпионата мира, текущем положении в группе и плей-офф, лучших бомбардирах.

Церемония открытия ЧМ-2018

Продюсером церемонии открытия чемпионата мира выступил Первый канал. Автор концепции шоу - Феликс Михайлов. На открытии, как ожидается, выступят российская певица-сопрано Аида Гарифуллина и британский певец и актер Робби Уильямс, также участие в нем примет двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. В шоу на стадионе "Лужники" будет занято порядка 800 человек, сама церемония, по словам Михайлова, "сплетена из единого музыкального трека, внутри которого есть сольные выступления Робби и Аиды, а также их дуэт".

Чемпионат мира примут 11 российских городов, турнир завершится 15 июля.