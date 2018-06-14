Тегеранский симфонический оркестр поддержит концертом игру сборной Ирана на ЧМ-2018

В Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге оркестр исполнит произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, а также старинную и современную иранскую музыку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Тегеранский симфонический оркестр откроет в четверг первые российские гастроли выступлением в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Этот концерт в день начала чемпионата мира по футболу предварит первую игру сборной Ирана, которая встретится в пятницу на стадионе "Санкт-Петербург" со сборной Марокко, сообщает корреспондент ТАСС.

Специально для российского дебюта гости включили в программу, наряду с русской и западной классикой, новую музыку с использованием национальных инструментов. "Было написано четыре произведения, два из которых, основанных на иранской классической музыке, сочинил я. Это чисто инструментальные произведения. Еще две вещи, написанные другими композиторами, имеют вокальные линии, исполнять которые будет очень популярный в Иране певец, солист оркестра Салар Агили. Особенность всех четырех произведений в том, что помимо привычных европейских инструментов для оркестра, тут еще присутствуют иранские традиционные инструменты", - сказал журналистам перед открытием гастролей художественный руководитель коллектива маэстро Шахрдад Рохани.

Только в этих четырех опусах будут участвовать два вида тара, струнного щипкового инструмента, внешне похожего на гитару. Еще один экзотический для россиян инструмент - сантур, напоминающий цитру или цимбалы, поскольку на нем играют специальными молоточками, он считается одновременно и струнным, и ударным. В этой же группе - щипковый инструмент ганун и даф, представляющий собой разновидность бубна.

По словам маэстро, в Иране "наблюдается невероятный подъем интереса к классической музыке". Оркестр выступает два-три раза в неделю, исполняя мировую, в том числе и русскую классику. В программе петербургского концерта - произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, старинная и современная иранская музыка. В концерте примут участие более 80 музыкантов оркестра, часть из которых - женщины. С главным оркестром страны выступят солисты, представляющие как поп-культуру, так и старейшую вокальную традицию - аваз.

Тегеранский симфонический оркестр ведет свою историю с 1933 года. Ныне под руководством нового руководителя Шахрдада Рохани коллектив вышел на широкий гастрольный уровень. За последние полгода оркестр побывал в Великобритании, Франции, Италии, Китае.

Гастроли Тегеранского симфонического оркестра проходят в рамках Меморандума о взаимопонимании между Московской консерваторией и Фондом Рудаки (Тегеран) под эгидой Министерства культуры России и Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Впереди у оркестра концерты в еще двух "футбольных городах" чемпионата - Москве и Казани.