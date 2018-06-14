историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
14 июня, 00:21
Тегеранский симфонический оркестр поддержит концертом игру сборной Ирана на ЧМ-2018
Ближайшие матчи
14 июня, 18:00
Групповой этап
РоссияСаудовская Аравия
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
расписание всех игр
В Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге оркестр исполнит произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, а также старинную и современную иранскую музыку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Тегеранский симфонический оркестр откроет в четверг первые российские гастроли выступлением в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Этот концерт в день начала чемпионата мира по футболу предварит первую игру сборной Ирана, которая встретится в пятницу на стадионе "Санкт-Петербург" со сборной Марокко, сообщает корреспондент ТАСС.

Специально для российского дебюта гости включили в программу, наряду с русской и западной классикой, новую музыку с использованием национальных инструментов. "Было написано четыре произведения, два из которых, основанных на иранской классической музыке, сочинил я. Это чисто инструментальные произведения. Еще две вещи, написанные другими композиторами, имеют вокальные линии, исполнять которые будет очень популярный в Иране певец, солист оркестра Салар Агили. Особенность всех четырех произведений в том, что помимо привычных европейских инструментов для оркестра, тут еще присутствуют иранские традиционные инструменты", - сказал журналистам перед открытием гастролей художественный руководитель коллектива маэстро Шахрдад Рохани.

Только в этих четырех опусах будут участвовать два вида тара, струнного щипкового инструмента, внешне похожего на гитару. Еще один экзотический для россиян инструмент - сантур, напоминающий цитру или цимбалы, поскольку на нем играют специальными молоточками, он считается одновременно и струнным, и ударным. В этой же группе - щипковый инструмент ганун и даф, представляющий собой разновидность бубна.

По словам маэстро, в Иране "наблюдается невероятный подъем интереса к классической музыке". Оркестр выступает два-три раза в неделю, исполняя мировую, в том числе и русскую классику. В программе петербургского концерта - произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, старинная и современная иранская музыка. В концерте примут участие более 80 музыкантов оркестра, часть из которых - женщины. С главным оркестром страны выступят солисты, представляющие как поп-культуру, так и старейшую вокальную традицию - аваз.

Тегеранский симфонический оркестр ведет свою историю с 1933 года. Ныне под руководством нового руководителя Шахрдада Рохани коллектив вышел на широкий гастрольный уровень. За последние полгода оркестр побывал в Великобритании, Франции, Италии, Китае.

Гастроли Тегеранского симфонического оркестра проходят в рамках Меморандума о взаимопонимании между Московской консерваторией и Фондом Рудаки (Тегеран) под эгидой Министерства культуры России и Оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Впереди у оркестра концерты в еще двух "футбольных городах" чемпионата - Москве и Казани.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Иностранные болельщики устроили в Москве настоящий футбольный праздник
14 июня, 01:50
Бывший игрок сборной Испании Марчена вошел в тренерский штаб национальной команды на ЧМ
14 июня, 01:25
Музеи Москвы подготовили экспозиции к ЧМ-2018
14 июня, 00:57
Фестивали болельщиков открываются в городах ЧМ-2018
14 июня, 00:47
Команда звезд музыкальной классики выступила в поддержку ЧМ-2018 на Красной площади
14 июня, 00:43
Матч сборных России и Саудовской Аравии открывает чемпионат мира по футболу
14 июня, 00:07
В России стартует 21-й чемпионат мира по футболу
14 июня, 00:04
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White