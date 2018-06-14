Специальные фан-зоны оборудовали в знаковых местах российских городов, где обычно проходят крупнейшие торжества и уличные концерты

ТАСС, 14 июня. Фестивали болельщиков FIFA открываются в четверг в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Специальные фан-зоны будут оборудованы в знаковых местах российских городов, где обычно проходят крупнейшие торжества и уличные концерты. Там болельщики со всего мира смогут посмотреть матчи своих национальных команд, послушать музыку ведущих российских музыкантов и купить футбольные сувениры. Так, в Сочи фестиваль болельщиков пройдет на площади у Морского вокзала, а в Петербурге матчи чемпионата можно будет посмотреть на экранах, установленных на одной из центральных площадей города - Конюшенной.

"[В петербургской фан-зоне] культурная программа будет обширная - будет более 40 коллективов: от джаза до диджей-сетов и рок-концертов. Она будет меняться, видоизменяться и каждый день мы ждем всех в гости", - рассказал журналистам Евгений Финкельштейн, президент медиахолдинга PMI - оператора площадки фестиваля болельщиков в Санкт-Петербурге.

От берегов Волги до Урала

Одно из самых необычных мест для размещения фан-зоны выбрали власти Волгограда. Фестиваль болельщиков займет территорию верхней и нижней террас Центральной набережной. В этом месте набережная представляет собой амфитеатр - слева и справа от центральной лестницы расположены зеленые зоны, на которых зрители смогут смотреть матчи, сидя на газоне. На верхней террасе разместились ярмарочные домики, медпункт, камеры хранения, информационно-туристский центр, точки торговли сувенирами, центр волонтеров и зона для прессы.

"Площадка фестиваля откроется в 15:00, а официальная церемония открытия фестиваля болельщиков начнется в 16:00. На экране шириной 15 и высотой девять метров зрители увидят прямую трансляцию открытия ЧМ-2018 в "Лужниках", затем все участники фестиваля будут дружно болеть за сборную России в матче открытия чемпионата со сборной командой Саудовской Аравии. Затем состоится главный сюрприз вечера - выступление певца и композитора из Швеции Arash", - пояснила ТАСС менеджер по работе со СМИ на фан-фесте в Волгограде Екатерина Иванова.

В Екатеринбурге фан-зона на 17 тыс. гостей открывается в четверг в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. В дни проведения чемпионата мира по футболу болельщики смогут насладиться трансляциями матчей на большом экране площадью 120 кв. м.

Музыкальное сопровождение для фанатов обеспечат "Чайф", "Курара", "Дискотека Авария", Bogachi и другие. Футбольные перерывы украсят традиционные уральские пельмени, пряные говяжьи колбаски, летняя окрошка на домашнем квасе, сочный шашлык, ароматный узбекский плов и многочисленные пивные закуски. Гости фан-зоны смогут не только попробовать блюда кухонь мира, но и научиться их готовить - от сырных палочек, куриных крыльев, наггетсов и луковых колец до мини-пельмешек и настоящих немецких брецелей с солью.

В дни матчей сборных Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции повара устроят гастрономические баттлы, а гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира и проголосовать за лучшие.

Ростов ждет миллион болельщиков

По словам организаторов, фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону за все время работы посетит до 1 млн человек. Сейчас в городе идут работы по подготовке площадки фестиваля. Специально для этого с 13 мая и до окончания чемпионата перекрыли движение по Театральной площади. Фан-фест будет проходить на центральной площади города - Театральной, где обычно проводятся все значимые праздники. На фестивале выступят популярные российские группы - "Каста", "Смысловые Галлюцинации", основатель "Агаты Кристи" Вадим Самойлов и другие.

Кроме того, организаторы дадут возможность выйти на сцену региональным творческим коллективам. Также ожидаются выступления национальных ансамблей тех стран, чьи сборные будут играть в Ростове. Фан-зона в Ростове начнет работать с 15:00 мск, официальное открытие запланировано на 17:00. В 18:00 в прямом эфире будет показан матч открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии. А уже после матча на сцене выступит группа IOWA и прогремит праздничный салют.

В Сочи фестиваль болельщиков пройдет на площади Южного мола Сочинского морского порта. "14 июня для гостей будет подготовлена интересная развлекательная программа. На площадке выступит государственный академический Кубанский казачий хор, свои лучшие хиты исполнит Swanky Tunes", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Сочи рассчитывают, что фестиваль болельщиков посетят около 250 тыс. человек. Площадка фестиваля болельщиков в Сочи сможет принимать одновременно 10 тыс. человек.

Одна из крупнейших площадей Европы

Площадка открывающегося в четверг в Самаре фестиваля болельщиков должна стать одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов ЧМ. Об этом ТАСС сообщила глава города Самары Елена Лапушкина.

"Особенностью самарского Фестиваля болельщиков можно назвать его расположение: он действительно станет одним из крупнейших в России, поскольку будет проходить на одной из самых больших площадей Европы, площади Куйбышева в историческом центре Самары, - отметила Лапушкина. - Здесь в шаговой доступности располагаются музеи, театры, пешеходные улицы, уникальная набережная и замечательный волжский пляж. В день открытия площадки фестиваля болельщиков будут выступать три оркестра: симфонический, духовой и оркестр народных инструментов. Запланированы выступления уличных театров и флешмоб на несколько сотен человек".

В Казани в первый день чемпионата гости фан-зоны смогут увидеть специальное шоу, посвященное истории столицы Татарстана. "Театрализованное шоу, которое расскажет о культурном, историческом, спортивном своеобразии и наследии Казани, Татарстана и России. <...> Среди коллективов, которые будут принимать участие, - Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, который пользуется неизменной популярностью на любых площадках РФ и мира, Государственный камерный хор Республики Татарстан, ансамбль танца "Казань", - рассказала журналистам вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Калининграде пройдет в фан-зоне, развернутой на Центральной площади города рядом с Домом Советов и рассчитанной на 15 тыс. человек.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 16:00 по местному времени (17:00 мск), но площадка начнет работу уже с полудня по местному времени. На главной сцене состоятся выступления мастеров футбольного фристайла, чирлидинг-команда Amberteam и танцоры студии "Экзерсис". Завершением первого дня работы фан-зоны станет концертная программа группы "Браво" под руководством ее бессменного лидера Евгения Хавтана, сообщили в дирекции "Калининград-2018".

Сборная Панамы в Саранске

Пока в большинстве городов России фан-зоны только готовятся к открытию, фестиваль болельщиков в Саранске уже принимает гостей. На открытии фестиваля 12 июня болельщиков в столице Мордовии собралось около 20 тыс. зрителей. Среди них были члены сборной Панамы, база которой находится в Саранске.

"Сборная Панамы присутствовала на открытии, футболисты пришли посмотреть концертную программу. В дальнейшем планируется, что представители Панамы представят в Саранске культурную программу", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира.