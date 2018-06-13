Пицци готов навязать свою игру

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14 июня, 00:07
Матч сборных России и Саудовской Аравии открывает чемпионат мира по футболу
Футболисты сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальная церемония открытия турнира начнется в 17:30 мск

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в четверг на московской арене "Лужники" в матче открытия чемпионата мира по футболу. Российская команда проведет первую в истории встречу в ранге хозяйки мирового первенства.

Команды России и Саудовской Аравии оказались благодаря жребию в группе А, где также выступят сборные Египта и Уругвая, которые в пятницу сыграют в Екатеринбурге. Саудовская команда занимает 67-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), по этому показателю на чемпионате мира опережая лишь хозяев (70-я строчка). В предыдущий раз аравийские футболисты выступали на мировом первенстве в 2006 году, при этом их безвыигрышная серия на чемпионатах мира составляет рекордные 10 матчей.

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Сборная России под руководством Станислава Черчесова за два года провела лишь три официальных матча - на прошлогоднем домашнем Кубке конфедераций, где была одержана победа над командой Новой Зеландии (2:0), однако проиграны встречи с португальцами (0:1) и мексиканцами (1:2). С тех пор хозяева чемпионата проводили лишь товарищеские матчи, в семи последних встречах не одержав ни одной победы. Непосредственно перед стартом чемпионата мира российская команда уступила в Инсбруке австрийцам (0:1) и в Москве на "ВЭБ-Арене" сыграла вничью с турками (1:1). Оба соперника на чемпионате мира не выступят.

По словам Черчесова, на критику футболисты российской сборной внимания не обращают, однако всем хотелось бы, чтобы вокруг команды было как можно больше позитива. Как рассказал наставник сборной России, в предстоящем матче готовы сыграть все футболисты, вошедшие в заявку. Восстановился полузащитник Далер Кузяев, при этом у всех игроков в физическом плане заметный сдвиг.

Пицци готов навязать свою игру

Сборная Саудовской Аравии готовилась к чемпионату мира под руководством 50-летнего Хуана Антонио Пицци - аргентинца, который получил гражданство Испании и выступал за сборную этой страны. Пицци получил возможность только в нынешнем году провести девять товарищеских матчей, в которых были одержаны три победы. Однако три последние встречи саудиты проиграли - командам Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).

Как и в сборной России, львиную долю аравийских футболистов составляют представители местных клубов. Однако трое игроков выступают в Испании: полузащитник Яхья аш-Шехри - за "Леганес", его коллега по амплуа Салим аль-Давсари - за "Вильярреал", а форвард Фахад аль-Муваллад - за "Леванте", хотя на поле они в испанском чемпионате выходили лишь эпизодически.

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Накануне стартовой игры Пицци отметил, что сборная России - "самый сложный соперник в группе", добавив при этом, что о других соперниках он пока даже не думал. "Первый шаг очень важен", - заявил Пицци. "Мой стиль - бороться в каждом матче, использовать любую возможность. Мы постараемся навязать свою игру сопернику, отбирать мяч и сохранять владение", - рассказал тренер.

Сборная Саудовской Аравии выступала на четырех чемпионатах мира подряд - в 1994-2006 годах, успеха добившись лишь на самом первом - 24 года назад. В США аравийская команда вышла в 1/8 финала, в группе обыграв соперников из Марокко (2:1) и Бельгии (1:0). Победа над бельгийцами стала последней на чемпионатах мира - затем команда в 10 матчах добилась лишь двух ничьих при восьми поражениях. В 2002 году в японском Саппоро аравийцы уступили со счетом 0:8 команде Германии - с тех пор никто так крупно на чемпионатах мира не проигрывал.

Матч между сборными России и Саудовской Аравии пройдет на стадионе "Лужники" в Москве, начало - 18:00 мск. Главным арбитром назначен Нестор Питана из Аргентины.

Церемония начнется за полчаса до игры

Официальная церемония открытия турнира начнется в 17:30 мск. В красочном шоу примут участие ярчайшие мировые звезды - британский певец Робби Уильямс, российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. Открытие турнира посетят более 20 глав государств. "Церемония точно не создаст угроз для поля, мы все сделали так, чтобы у наших коллег не было опасений, понимаем, что важно в данном случае сохранить качество газона", - отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Для зрителей ворота стадиона откроются в 14:00. Организаторы призывают болельщиков приезжать заранее, чтобы максимально комфортно пройти все процедуры досмотра, предусмотренные службой безопасности.

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Посетителям стадиона будут предложены памятные сувениры, зоны для фотографий, аквагрим, дополненная реальность, интерактивные игры, футбол с роботами и многое другое. Девять сувенирных палаток предложат большой ассортимент лицензионной продукции, включая эксклюзивные матчевые шарфы и футболки команд, участвующих в открытии - России и Саудовской Аравии.

Чтобы попасть на стадион, необходимо один раз на весь турнир оформить паспорт болельщика - FAN ID. Получить его можно в специальных центрах выдачи, при этом заблаговременная заявка на специальном сайте значительно сократит время получения документа.

В дни матчей с 9:00 возле стадиона также работают специальные шатры, где можно получить FAN ID и оперативную техническую поддержку.

Необходимые ограничения

В связи с проведением чемпионата мира в районе стадиона "Лужники" с 13 июня временно меняется схема движения. Чтобы упорядочить движение транспорта и организовать пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов перекроют. Местные жители, получившие пропуска, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Максимальные ограничения будут действовать в день матча и за день до него. Столичные власти призывают москвичей в дни игр отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного городского транспорта.

При этом станция МЦК "Лужники" за два часа до начала матча будет работать только на выход.

Посмотреть игры чемпионата мира можно также и на фестивалях болельщиков, которые будут работать во всех городах - организаторах турнира. Кроме просмотра самих футбольных матчей на огромных экранах, посетители смогут послушать живую музыку, пообщаться с футбольными звездами и другими почетными гостями фан-фестов, купить сувениры от партнеров и спонсоров ФИФА.

Фан-фесты открываются за два часа до начала матча.

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