Отбор проходили даже чемпионы мира

Главной ареной турнира станут реконструированные "Лужники", вместимость которых составляет 81 тыс. зрителей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене "Лужники". Россия впервые примет мировое первенство, которое пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны и завершится 15 июля также в "Лужниках", где состоится финальная игра. 21-й чемпионат мира пройдет с участием 32 команд, которые на предварительной стадии разделены на восемь групп, - такой формат существует с 1998 года. Сборная России в группе А также сыграет 19 июня с командой Египта в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Самаре хозяева встретятся с соперниками из Уругвая. Для выхода в 1/8 финала необходимо занять в группе одно из двух первых мест.

Группу В составили команды Португалии, Испании, Марокко и Ирана, группу С - Франции, Австралии, Перу и Дании, группу D - Аргентины, Исландии, Хорватии и Марокко, группу Е - Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики и Сербии, группу F - Германии, Мексики, Швеции и Южной Кореи, группу G - Бельгии, Панамы, Туниса и Англии, группу H - Польши, Сенегала, Колумбии и Японии. Матчи предварительной стадии пройдут 14-28 июня. Встречи 1/8 финала запланированы на 30 июня - 3 июля, четвертьфиналы - 6-7 июля, полуфиналы - 10 и 11 июля, матч за третье место - 14 июля, финал - 15 июля. Главной ареной турнира станут реконструированные "Лужники", вместимость которых составляет 81 тыс. зрителей. Новая арена "Санкт-Петербург" вмещает 67 тыс. зрителей, здесь в том числе пройдут один из полуфиналов и матч за третье место. Остальные стадионы могут принять от 35 до 45 тыс. болельщиков. В Москве матчи чемпионата мира также пройдут на стадионе "Спартак". Кроме того, игры мирового первенства примут стадионы в Казани и Сочи, специально построенные к турниру арены в Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде и Калининграде, а также реконструированный Центральный стадион в Екатеринбурге. Отбор проходили даже чемпионы мира Лишь сборная России получила автоматическую путевку в финальный турнир - как представитель страны-хозяйки. Остальные сборные, включая чемпионов мира из Германии, проходили квалификацию. Из числа традиционных участников мировых первенств на сей раз не пробились в финальный турнир четырехкратные чемпионы мира из Италии и трехкратные финалисты из Нидерландов. Не смогли пройти отбор, среди других, сборные Чили, США, Камеруна, Ганы. При этом команды Исландии и Панамы дебютируют на чемпионатах мира. Фаворитами турнира считаются сборные Германии, Бразилии, Испании, Аргентины, Португалии и Франции. Приехали в Россию и три главные звезды современного футбола - аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и бразилец Неймар, которые чемпионаты мира еще не выигрывали. При этом одни из главных претендентов на титул, испанцы, накануне остались без главного тренера - был отправлен в отставку Хулен Лопетеги, подписавший контракт с мадридским "Реалом". Его сменил спортивный директор сборной, 50-летний Фернандо Йерро, который практически не имеет тренерского опыта.

Помимо шести стадионов, которые были построены к чемпионату мира и открыты лишь в нынешнем сезоне, к мировому первенству в стране была создана необходимая для приема турнира такого уровня инфраструктура - гостиницы, аэропорты, а также футбольные базы, которые заняли 32 участника турнира. Все они должны в будущем использоваться как профессиональными клубами, так и детско-юношескими школами. На матчи чемпионата мира было распределено более 2,5 млн билетов, более половины из них выкуплены гражданами других стран. Единственной официальной платформой по продаже билетов был сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Билеты разделены на четыре ценовые категории, без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285 (от 6560 до 17810 рублей), второй категории - от $165 до $480 (от 10310 до 30000 рублей), первой - от $210 до $750 (от 13100 до 46875 рублей). Цены на билеты четвертой категории, предназначенной исключительно для граждан РФ, начинаются от 1280 рублей. При этом все болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата мира, должны оформить паспорт болельщика - FAN ID. Паспорт болельщика является нововведением России как организатора чемпионата мира по футболу, персонифицированная карта зрителя дает право бесплатного проезда между городами, где проходят матчи (при наличии билетов), а для иностранных болельщиков - возможность безвизового въезда на территорию России. Чемпионат мира остался за Россией Россия получила чемпионат мира в декабре 2010 года в швейцарском Цюрихе, победив в результате голосования трех конкурентов - из Англии и совместные заявки Бельгии и Нидерландов, а также Испании и Португалии. Вскоре после успеха российской заявки появились спекуляции по поводу возможного лишения России права на проведение мирового первенства. Несколько лет назад ФИФА потряс коррупционный скандал, в частности, было проведено расследование по поводу подкупа членов ФИФА.