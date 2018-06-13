Чемпионат откроет матч сборной России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу, которая в четверг пройдет на столичном стадионе "Лужники". Как сообщили в пресс-службе Кремля, также глава государства посмотрит первый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Встречи на полях

Наряду с российским лидером, гостями чемпионата станут высокопоставленные представители ряда стран, в том числе иностранные лидеры. В частности, в "Лужники" планируют приехать главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

О предстоящих отдельных встречах Путина с некоторыми из гостей ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, запланирована беседа президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Пресс-секретарь заметил, что Путин и Аль Сауд не планируют обсуждать в Москве выход России из сделки с ОПЕК. Другим собеседником российского лидера станет председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Не исключены встречи и с другими высокопоставленными гостями чемпионата.

В среду глава государства уже провел встречи с прибывшими в Москву лидерами Азербайджана, Руанды, Боливии, Ливана и Армении.

Старт ЧМ-2018

Выступая в среду на конгрессе FIFA, Путин назвал приближающийся чемпионат "долгожданным, радостным для всех поклонников футбола событием". "Для нашей страны чемпионат мира FIFA имеет важное значение, - заявил он. - Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И уже завтра эта мечта станет реальностью". По словам российского лидера, турнир позволит миллионам людей лучше узнать культуру других стран и народов, их традиции.

"Наша страна готова принять у себя чемпионат мира FIFA, обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта и самые позитивные эмоции, - заверил президент. - Наша цель, чтобы все наши гости - от звезд футбола до простого болельщика - почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.