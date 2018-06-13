Резервным ассистентом арбитра назначен Антон Аверьянов

ТАСС, 13 июня. Россиянин Сергей Карасев назначен резервным судьей на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Резервным ассистентом арбитра назначен Антон Аверьянов. На матч, который пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге, главным арбитром назначен турецкий судья Джюнейт Чакыр.

Российский судья принимает участие в мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.