Король Бельгии пообещал национальной сборной поддержать ее на матче в Москве 23 июня

Бельгийцам в этот день предстоит сыграть с командой Туниса

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Король Бельгии Филипп пообещал национальной сборной по футболу, "Красным дьяволам", лично поддержать ее на матче со сборной Туниса в Москве 23 июня. Об этом монарх написал в среду на своей странице в Twitter.

"Счастливого пути, "Красные дьяволы". Отличного чемпионата по футболу в России на кубке FIFA. Мы увидимся на матче 23 июня", - написал Филипп. Бельгийская сборная прибыла в Россию в среду.

О визите монарха в Россию стало известно в начале июня, однако его дата ранее не называлась. В официальную опубликованную повестку дня короля эта поездка также пока не включена.

Соревнования в России также намерен посетить и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

На групповом этапе турнира команда Бельгии сыграет со сборными Панамы - 18 июня в Сочи, Туниса - 23 июня в Москве и Англии - 28 июня в Калининграде.