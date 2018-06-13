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13 июня, 22:18
Глава комитета Госдумы по спорту призвал окружить болельщиков ЧМ-2018 заботой и вниманием
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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По словам Михаила Дегтярева, "Россия является самой безопасной страной в мире, где уважают людей из разных стран"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призывает россиян окружить иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу вниманием и проявить максимальное гостеприимство.

"Сегодня Россия является самой безопасной страной в мире, где уважают людей из разных стран, с различными убеждениями и традициями. Мы призываем всех местных жителей в городах окружить гостей России вниманием, показать наше гостеприимство", - заявил Дегтярев ТАСС в среду в преддверии открытия ЧМ-2018 в Москве.

Глава комитета заверил, что в нашем государстве "вообще не существует проблемы расизма и ксенофобии". "Мы ждем болельщиков из всех стран мира, всех цветов кожи, всех вероисповеданий, любой ориентации, потому что Россия открытая страна и разделяет все общечеловеческие ценности", - отметил Дегтярев.

Он уверен, что "безопасность на стадионах и в фанзонах будет обеспечена на самом высоком уровне". "Всех хулиганов мы вежливо успокоим и обеспечим болельщикам из всех стран возможность комфортно посмотреть матчи ведущих футбольных команд мира", - сказал глава комитета.

Дегтярев пообещал, что "атмосфера на стадионах и в фанзонах будет самой дружелюбной, наполненной праздником футбола и братством". "На Кубке конфедераций в 2017 году мы уже показали, как умеем проводить футбольные мероприятия. Ни одного инцидента на Кубке конфедераций не было и не будет на чемпионате мира по футболу 2018 года", - сказал депутат.

"Всех болельщиков из всех стран мира мы окружим любовью, вниманием, и хотим, чтобы они все полюбили Россию...Будем рады, если между болельщиками из разных стран завяжутся романы, будут созданы новые семьи, родятся дети, которые будут вспоминать, что история любви их родителей началась на чемпионате мира в России в 2018 году", - заключил глава комитета.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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