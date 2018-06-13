Ричард Брэнсон поддержал идею объявить ЧМ-2018 "Всемирным кубком за мир"

По словам миллиардера, объявление на время чемпионата перемирия в Сирии "даст некоторую передышку многим мирным жителям, переживающим страдания из-за ежедневных бомбежек"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Британский миллиардер Ричард Брэнсон поддержал инициативу об объявлении чемпионата мира по футболу в России "Всемирным кубком за мир". Об этом глава компании Virgin Galactic написал в среду в своем Twitter.

"Пару недель назад я рассказывал о международной кампании, которую поддерживают десятки гуманитарных организаций и которая заключается в том, чтобы объявить российский чемпионат мира "Всемирным кубком за мир". Учитывая роль России в [урегулировании] продолжающегося конфликта в Сирии, я считаю это фантастической идеей", - отметил Брэнсон.

"С момента ЧМ-2014 в Бразилии были убиты более 300 тыс. сирийцев, еще 12 млн были вынуждены покинуть свои дома, а конфликту конца и края не видно. Перемирие на время ЧМ-2018 даст некоторую передышку многим мирным жителям, переживающим страдания из-за ежедневных бомбежек и непрекращающихся обстрелов. Перемирие позволит многим другим бежать из районов, подвергающихся интенсивным обстрелам", - пояснил миллиардер.

Он выразил надежду на то, что воюющие в Сирии стороны воспользуются таким случаем для налаживания диалога по вопросу долговременного урегулирования конфликта в САР.