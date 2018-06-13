Новые футбольные граффити появятся на стенах зданий Казани к ЧМ-2018

В частности, городские стены украсят сборная мира и портрет советского футболиста и тренера Игоря Нетто

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Новые граффити на футбольную тему появятся на казанских зданиях к чемпионату мира по футболу, сообщила в среду пресс-служба мэрии Казани. В частности, городские стены украсят сборная мира и портрет советского футболиста и тренера Игоря Нетто.

"К чемпионату мира по футболу в Казани появятся новые граффити, или точнее паблик-арты. Уже к завтрашнему дню на здании по ул. Сибгата Хакима, 58 будет завершен портрет советского футболиста и тренера Игоря Нетто, на стенах, обрамляющих Булак, - сборная мира, а на здании по ул. Галиаскара Камала, 2 художники представят быт жителей Казани. Над новыми картинами, которые горожане привыкли называть просто граффити, с начала июня работают управление архитектуры и градостроительства Казани совместно с творческим коллективом конгломерата "Супернова", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе в городе пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), а 30 июня состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.