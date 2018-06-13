Телебашни в 11 городах ЧМ-2018 зажглись символикой соревнований

Команду на включение башен дали гендиректор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Телебашни в 11 городах, принимающих ЧМ-2018, зажглись символикой состязаний, церемония запуска художественной подсветки состоялась в среду в Останкино, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Команду на включение башен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи дали генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Чемпионат мира по футболу проходит в России, во всех 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира, была проведена значительная модернизация спортивной инфраструктуры, городской инфраструктуры. Города стали ярче, свежее, приветливее. Мы тоже постарались внести свой скромный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира, и поэтому оснастили свои телевизионные башни во всех 11 городах современной динамической архитектурно-художественной подсветкой", - сказал Романченко.

Он напомнил, что РТРС практически завершила строительство инфраструктуры цифрового наземного эфирного вещания, "а это значит, что все зрители нашей страны впервые смогут увидеть футбол в цифровом качестве со стереозвуком".

"Подсветка, которую мы сегодня запустили в 11 городах, дает совершенно четкий сигнал - смотри футбол в цифре", - сказал Романченко.

Глава Минкомсвязи в свою очередь отметил, что возможность смотреть этот праздник футбола в цифре - подарок россиянам. "И этот подарок у нас останется на многие-многие годы. Могу еще сказать, что у нас не просто будет цифра, уже можно посмотреть первые трансляции в формате ultra-HD. И это результат огромного труда большого коллектива людей", - сказал Носков.