Левандовский - одна из главных звезд турнира

Начало занятия поляки провели на велотренажерах, после чего вышли на газон под овации и радостные крики зрителей

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу провела открытую для болельщиков тренировку за день до старта чемпионата мира. Занятие прошло на сочинском стадионе "Спутник-Спорт", трибуны которого оказались заполнены практически полностью. Начало тренировки было ненадолго отложено из-за пятиминутной задержки пресс-конференции с участием главного тренера сборной Польши Адама Навалки и футболистов - защитника Камила Глика и нападающего Роберта Левандовского. "Мы еще не успели познакомиться с Сочи. Но я надеюсь, что у нас не будет поводов на что-то жаловаться", - сказал журналистам капитан польской команды Левандовский.

Зрители будто услышали слова футболиста и собрали аншлаг на трибунах стадиона, вмещающего порядка 500 человек. Билеты на открытую тренировку сборной Польши распространялись, в первую очередь, среди учеников местных спортивных школ. Начало занятия поляки провели на велотренажерах, после чего вышли на газон под овации и радостные крики зрителей. В разминке команды приняли участие не все 23 футболиста - Глик и полузащитник Рафал Кужава работали по индивидуальному плану. Глик получил травму плеча более недели назад на одной из тренировок, он должен вернуться в общую группу к первому матчу сборной Польши, а Кужава повредил лодыжку в понедельник, но с ним, по словам Навалки, все хорошо. Однако тренер, вероятно, решил не рисковать здоровьем полузащитника, для которого чемпионат мира в России станет дебютным крупным турниром в составе национальной сборной. По ходу занятия от общей группы отделился также защитник Ян Беднарек, который продолжил работу с парой тренеров. Остальная часть команды участвовала в игровых упражнениях, а любое эффектное действие футболистов моментально отражалось в одобрительном гуле гостей тренировки. Игроки с повреждениями, особенно Глик, также не остались без внимания - фамилию защитника громко скандировали зрители каждый раз, когда Глик пробегал мимо трибун. Левандовский - одна из главных звезд турнира Еще до начала тренировки было заметно, что наиболее интересной фигурой в составе сборной Польши как для журналистов, так и для зрителей, является Левандовский, выступающий за мюнхенский клуб "Бавария". Даже меньшая часть достижений 29-летнего футболиста позволяют по праву считать его одной из главных звезд предстоящего чемпионата мира - на счету Левандовского шесть чемпионских титулов в Германии, статус лучшего бомбардира отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе (16 голов), звание лучшего футболиста Польши на протяжении семи последних лет.

После пресс-конференции со своим участием Левандовский до начала тренировки успел раздать несколько автографов, расписавшись даже у кого-то в паспорте. Когда тренировочное занятие поляков подходило к концу, футболисты один за одним начали подходить к трибунам, чтобы сфотографироваться со зрителями и раздать им автографы. Рядом с гостями стадиона "Спутник-Спорт" оказались, например, вратарь Лукаш Фабьянский, полузащитник Якуб Блащиковский и нападающий Аркадиуш Милик, однако зрители не оставляли надежд на селфи с Левандовским. Пока форвард отрабатывал удары с линии штрафной, дети принялись массово кричать инициалы Левандовского, и тот все-таки не смог отказать зрителям во внимании, совершив своеобразный круг почета по стадиону. "Конечно, Левандовский - отличный футболист, я бы хотел забивать столько же голов. Наверное, без него сборной Польши было бы трудно, так что им повезло. И нам повезло, что сегодня получили его автограф", - сказал ТАСС 11-летний болельщик Андрей. Зрители не стеснялись использовать для автографов свои майки, к тому же некоторые болельщики пришли в футболках сборных Польши и России. Также было несколько человек с атрибутикой немецкой "Баварии", в составе которой играет Левандовский. Сборная Польши на ЧМ-2018 Польская команда прилетела в Сочи в среду, разместившись в отеле после торжественной церемонии приветствия. Стадион "Спутник-Спорт" является постоянной тренировочной базой сборной Польши на время чемпионата мира.