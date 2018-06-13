Выставка об истории ЧМ по футболу открылась на станции метро "Воробьевы горы"

Экспозиция проработает до 20 июля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории чемпионата мира по футболу, открылась 13 июня на станции метро "Воробьевы горы". Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Экспозиция расположена прямо на платформе станции. Экспонаты - плакаты с инфографикой, архивными фотографиями ярких моментов матчей и портретами знаменитых футболистов Диего Марадоны, Зинедина Зидана и Пеле - размещены в 10 стеклянных колбах", - говорится в сообщении. На выставке можно будет узнать интересные факты о мероприятии, а также об участвовавших и победивших командах.

Выставка будет работать до 20 июля. Отмечается, что ежедневно ее смогут увидеть около 12 тыс. пассажиров.

Чемпионат мира по футболу - главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством Международной федерации футбола (FIFA). Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году, с тех пор он проводится один раз в четыре года (за исключением 1942 и 1946 годов).

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.