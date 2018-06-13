По словам бывшего защитника сборной Аргентины, из российских игроков ему больше всех нравится форвард Александр Кокорин, который не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским футболистам необходимо пробовать попасть и заиграть в чемпионат Италии. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист миланского "Интера", победитель Лиги чемпионов, пятикратный чемпион Италии аргентинец Хавьер Санетти.

В составе сборной России на предстоящем чемпионате мира есть только два игрока из-за рубежа: полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев и вратарь бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов.

"Итальянский футбол очень специфичен, но серия А входит в число лучших европейских чемпионатов. Конечно, российским футболистам надо пробовать туда попасть и заиграть, - сказал Санетти. - И в целом им надо стремиться выступать в лучших лигах Европы".

По словам Санетти, из российских игроков ему больше всех нравится форвард Александр Кокорин, который не сыграет на чемпионате мира из-за травмы. "Сборная России сильна именно командой, она может преподнести сюрприз. Обычно такие команды серьезно готовятся, чтобы показать лучший футбол перед своими трибунами. Думаю, российская команда может выйти из группы и постараться как можно дальше пройти в плей-офф", - отметил он.

"Новость об увольнении Лопетеги шокировала"

Предстоящий чемпионат мира пройдет в 11 российских городах. "У всего мира огромные ожидания от предстоящего чемпионата мира, и я уверен, что он будет грандиозным - Россия отлично подготовилась. Что касается моих фаворитов, то это Аргентина, Бразилия и Германия и очень хорошее выступление может показать бельгийская сборная", - отметил он.

"В Москве мне очень понравилось, чувствуется приближение праздника. Собираюсь спуститься в легендарное московское метро. Что касается безопасности - то никаких проблем не испытал, не чувствую никаких угроз. Россия хорошо подготовилась к турниру", - добавил Санетти.

В среду Федерация футбола Испании объявила об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги, который перед стартом турнира подписал контракт с мадридским "Реалом" несмотря на то, что до этого продлил соглашение с федерацией. "Новость с увольнением главного тренера испанской сборной стала шоком, никто этого не ожидал. Но это показывает, как все может стремительно меняться в футболе сегодня. В любом случае, у испанцев сильная команда и я уверен, что [новый тренер сборной Испании Фернандо] Йерро справится с задачами", - отметил он.

Санетти вместе с семью звездами мирового футбола по приглашению "Альфа-Банка", официального банка чемпионата мира, в преддверии турнира посетил Россию и принял участие в детском турнире.