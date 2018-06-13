Путин посетил концерт на Красной площади, посвященный открытию ЧМ-2018

Открытие чемпионата пройдет 14 июня на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Красную площадь, где проходит концерт по случаю открывающегося в четверг в России чемпионата мира по футболу.

Для москвичей и приехавших в столицу на мировое первенство болельщиков в среду вечером выступают симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, а также специальные гости - испанский певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес.

Инициатор и художественный руководитель концерта, а также его ведущий и участник - пианист Денис Мацуев. Его соведущей выступает российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова. В постановке концерта задействован художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман.

В программе прозвучит русская музыка, а также известные произведения из западноевропейского классического репертуара, среди которых - арии из опер Доницетти, Бизе, Верди, Пуччини.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18:00 мск.