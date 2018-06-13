Проект Дениса Мацуева и Welcome2018.com "Симфония гола" представлен на Красной площади

Авторы проекта условно разбили ворота на девять секторов и создали числовую последовательность в соответствии с хронологией забитых мячей в финальных матчах чемпионатов мира

Российский пианист, лауреат государственной премии России, посол чемпионата мира по футболу Денис Мацуев совместно с туристическим порталом для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com представил проект, получивший название "Симфония гола". Презентация состоялась в ходе гала-концерта классической музыки на Красной Площади.

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