Проект Дениса Мацуева и Welcome2018.com "Симфония гола" представлен на Красной площади

Российский пианист, лауреат государственной премии России, посол чемпионата мира по футболу Денис Мацуев совместно с туристическим порталом для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com представил проект, получивший название "Симфония гола". Презентация состоялась в ходе гала-концерта классической музыки на Красной Площади.
Авторы проекта условно разбили ворота на девять секторов и создали числовую последовательность в соответствии с хронологией забитых мячей в финальных матчах чемпионатов мира, начиная с 1930 года и заканчивая 2014-м. Мацуев присвоил каждому из секторов клавишу на рояле и на основе последовательности создал уникальную музыкальную композицию.
Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.