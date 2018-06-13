Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес отметил, что в сложившейся ситуации "есть вопросы, которые важны более, чем финансовые"

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся выплат бывшему главному тренеру сборной Испании Хулиану Лопетеги и компенсаций со стороны подписавшего с ним контракт мадридского "Реала", будут решать адвокаты причастных сторон. Об этом на пресс-конференции в Краснодаре, где базируется команда, сообщил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес.

Во время пресс-конференции один из журналистов задал вопрос, касающийся возможности выплат Лопетеги, с которым был разорван контракт, а также компенсации для федерации со стороны "Реала", в который перешел тренер.

"Конечно, есть много вопросов. Адвокаты федерации общались с ним [с Лопетеги], и я с ним с утра общался. И мы договорились, что наши адвокаты свяжутся, и мы разрешим этот вопрос", - сказал Рубиалес.

Он отметил, что в сложившейся ситуации "есть вопросы, которые важны более, чем финансовые".

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, однако в среду было объявлено, что он покинул пост. Фернандо Йерро заменит Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании на время проведения чемпионата мира в России.

Вопрос о тренере сборной Испании решится после ЧМ

Рубиалес рассказал, что решение о том, кто будет главным тренером испанской сборной в будущем, будет принято после чемпионата мира.

"О том, что будет после чемпионата мира, мы поговорим потом. Сейчас нужно думать о турнире", - ответил Рубиалес на вопрос журналистов о том, останется ли Йерро главным тренером сборной после чемпионата.

Рубиалес также заверил, что уверен в успехе Йерро и испанской команды на турнире в России.

В среду Йерро провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной. Он рассказал, что уже обсудил ситуацию с работниками федерации и футболистами.

"Я буду тренером до матча с Португалией (первый матч сборной Испании на чемпионате - прим. ТАСС) и до следующего, и потом до следующего. Мы должны быть смелыми, должны сделать шаг вперед: у нас отличные игроки, отличный штат, отличная база. И самое главное сейчас - думать о чемпионате мира", - отметил Йерро.

Соперниками испанской сборной на ЧМ-2018 по группе B станут команды Португалии (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).