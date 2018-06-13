Президент Боливии признался, что на первом матче ЧМ-2018 будет болеть за Россию

В стартовом матче мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес будет поддерживать сборную России в стартовом матче против Саудовской Аравии, который состоится 14 июня в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в среду, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Завтра я буду болеть за Россию", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, какой команде он отдает предпочтение.

Первый в истории России мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, пройдет 14 июня на стадионе "Лужники". Сборная Боливии не участвует в мировом первенстве.