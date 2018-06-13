Уволенный с поста главного тренера сборной Испании Лопетеги пожелал команде победы на ЧМ

На посту главного тренера Лопетеги сменил Фернандо Йерро

ТАСС, 13 июня. Хулен Лопетеги, который за день до начала чемпионата мира по футболу был уволен с поста главного тренера сборной Испании, пожелал команде победы на турнире. Слова Лопетеги приводит Marca .

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России.

"Мне очень грустно, но я желаю, чтобы мы провели отличный чемпионат мира, - сказал Лопетеги. - У нас великолепная команда, и надеюсь, она выиграет".

На посту главного тренера Лопетеги сменил Фернандо Йерро. Сборная Испании на групповом этапе сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).