В мероприятии приняли участие около 2,3 тыс. человек, прежде всего дети - участники программы: юные футболисты, комментаторы, тренеры

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Шестой международный детский форум реализуемой компанией "Газпром" программы "Футбол для дружбы" прошел в Москве в преддверии открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие около 2,3 тыс. человек, прежде всего дети - участники программы: юные футболисты, комментаторы, тренеры.

"В нашем многополярном мире очень важно, чтобы дети находили пример взаимопонимания, взаимоуважения, - заявил перед началом форума председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. - Дети - участники программы постигают все это в ее рамках. Это поможет им в будущем более активно дружить и работать. Я считаю, что мы закладываем хорошее будущее для этих детей".

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила, что "Футбол для дружбы" - проект не столько спортивный, сколько социальный. "В нем заложена замечательная мысль объединения людей вне зависимости от их национальности, возраста, пола и возможностей под эгидой такой замечательной игры как футбол, - продолжила она. - Я разговаривала с ребятами, они действительно дружат, у них сложилось целое сообщество".

Голодец добавила, что правительство России намерено поддерживать подобные проекты. "Они помогают людям друг друга понимать, выстраивать хорошие позитивные отношения", - указала она.

Кержаков вручил приз лучшему футболисту

В торжественной церемонии открытия форума принял участие известный испанский футболист Икер Касильяс. "Для меня огромное удовольствие видеть здесь столько счастливых лиц детей со всего мира, - подчеркнул он. - Я бы хотел выразить благодарность за приглашение на это невероятное событие, потому что футбол и дружба - две главных вещи в моей жизни".

"Я надеюсь, что этот форум откроет вам двери не только в мир футбола, но и во все остальные сферы вашей жизни", - обратился Касильяс к участникам форума.

Программа форума включала награждение лучших игроков прошедшего в рамках проекта чемпионата, финальный матч которого состоялся накануне в Москве. Приз лучшему игроку вручил бывший нападающий сборной России Александр Кержаков. "Мне хочется сказать огромное спасибо всем юным игрокам, потому что они несли на поле самые важные ценности для футболиста - это стремление побеждать, справедливость и взаимоуважение. Для меня вы все победители", - сказал он.

Сам форум прошел в "Москвариуме" на ВДНХ, где для юных футболисты было организовано яркое водное шоу.

"Футбол для дружбы"

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Участники программы - дети 12 лет, в том числе с различными формами инвалидности.

Как отметили в пресс-службе проекта, "Футбол для дружбы" поддерживают ФИФА, УЕФА, Олимпийский комитет России, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.

За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тыс. детей.