Капитан африканской команды Джон Оби Микел признался, что считает Россию своим третьим домом

ЕССЕНТУКИ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Нигерии надеется на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018, потому что некоторые ее игроки выступали за российские команды. Об этом рассказал в Ессентуках капитан африканской команды Джон Оби Микел.

Во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии размещается в Ессентуках (Ставропольский край). На мировом первенстве команде предстоит сыграть в группе D против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).

"Ахмед Муса играл здесь долгое время, потом он ушел и теперь снова вернулся. Я считаю, это нам очень поможет, может быть, большее число болельщиков будут нас поддерживать. Все может оказаться плюсом на этом турнире, каждая маленькая деталь, мы надеемся использовать их для своей выгоды", - сказал он.

Микелу нравится, что чемпионат проходит в России, которую он назвал своим "третьим домом". "Я сам из Нигерии, но очень долгое время жил в Лондоне, моя девушка (Ольга Дьяченко - прим. ТАСС) отсюда. Она приедет сюда с детьми, они вместе будут смотреть, как я играю. Мне кажется, дети этого очень ждут", - рассказал он.

Капитан нигерийцев отметил, что "погода здесь хорошая", а Россия - это "потрясающая страна футбола - здесь много футбола". "Мы с нетерпением ждем, мы знаем, что это будет потрясающий турнир, я надеюсь, болельщики будут приходить и поддерживать команды", - рассказал он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.