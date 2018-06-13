Йерро: смена тренера не помешает сборной Испании бороться за победу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и уточнил, что серьезных изменений в работе команды накануне начала чемпионата вносить не планирует

Во вторник мадридский "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Предполагалось, что специалист прибудет в расположение клуба после чемпионата мира, однако в среду было объявлено, что он покинул пост. Йерро сменил Лопетеги на посту главного тренера сборной на время проведения турнира в России.

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Смена главного тренера в сборной Испании - не повод опускать руки накануне чемпионата мира по футболу. Новый наставник команды Фернандо Йерро сообщил в среду журналистам, что испанцы будут бороться за победу на турнире, как и собирались ранее.

"Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире", - сказал Йерро.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация может сказаться на игре сборной, но все понимают, что это не будет оправданием. "Сейчас на игроках лежит ответственность перед всей страной, перед болельщиками, и им следует думать не о смене тренера, а о чемпионате, и в первую очередь - о первой игре с португальцами (15 июня в Сочи - прим. ТАСС)" - рассказал Йерро.

Тренер поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и уточнил, что серьезных изменений в работе команды накануне начала чемпионата вносить не планирует. "Сейчас команда не отказывается от намерений бороться за победу в чемпионате", - заявил тренер.

"Они как хорошие профессионалы и футболисты понимают, что тренеры приходят и уходят, и к этому нужно относиться нормально. Я уверен, что они должны выкладываться на поле. На чемпионате мира нам никто ничего не подарит, и любой мастер может отправить нас домой, и мы это понимаем", - отметил Йерро.