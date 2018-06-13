Журналисты смогут не только оперативно передавать информацию с матчей, но и получат возможность ближе познакомиться с регионами России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Современные мультимедийные пресс-центры для российских и зарубежных журналистов открылись в среду во всех 11 городах России, принимающих игры чемпионата мира по футболу. Он пройдет с 14 июня по 15 июля. Гости первенства смогут не только оперативно передавать информацию с матчей, но и получат возможность ближе познакомиться с Россией - увидят уральские самоцветы, научатся делать донские сувениры и узнают, как шить татарские мягкие сапоги из кожи.

Аккредитацию для освещения игр мирового турнира прошли более 5 тыс. представителей СМИ, в том числе свыше 1,5 тыс. зарубежных журналистов из 34 стран.

Бесплатный Wi-Fi и удобная логистика

Во всех пресс-центрах провели бесплатный Wi-Fi, матчи чемпионата будут транслировать на больших экранах, а пресс-конференции с участием зарубежных гостей будут сопровождаться синхронным переводом. Продумана и удобная логистика пресс-центров. Например, в Самаре он расположен недалеко от места проведения фестиваля болельщиков, поблизости проходят маршруты шаттлов для доставки к основным местам ЧМ, в пешей доступности от набережной Волги.

Пресс-центр в Доме журналиста на Невском проспекте в центре Петербурга включает зал для конференций, зону пресс-подходов и рабочие места для журналистов. Здесь планируется провести около 170 мероприятий.

В Калининграде пресс-центр развернули в здании областного историко-художественного музея, недалеко от фан-зоны, где 14 июня откроется фестиваль болельщиков. На месте помощь журналистам оказывают городские волонтеры.

"Здесь будут выступать различные спикеры, мы будем рассказывать о нашей туристической и инвестиционной привлекательности. Мы на вас рассчитываем, а со своей стороны окажем всемерную поддержку", - заявил журналистам на открытии центра заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов.

Пресс-центр в Нижнем Новгороде на время чемпионата будет работать в центре современного искусства "Арсенал". Церемония открытия прошла при участии врио губернатора Глеба Никитина.

В Волгограде аналогичная площадка появилась в интерактивном музее "Россия - моя история", в шаговой доступности от площадки фан-феста и в 10 минутах езды на общественном транспорте до стадиона "Волгоград-Арена". В главном зале центра - 60 мест, оснащенных ноутбуками, и здесь же 40 мест для проведения пресс-конференций. В других помещениях пресс-центра представлены экономический, культурный, туристический потенциал региона, отдельная экспозиция посвящена спортивным трофеям местной футбольной команды "Ротор" и сувенирной продукции с символикой ЧМ-2018.

"Технически пресс-центр подготовлен в полном объеме, созданы все условия для работы журналистов. Важно, что на время работы пресс-центра будут работать и залы музея. Это прекрасная возможность лучше узнать историю России", - сказал губернатор региона Андрей Бочаров, получивший именной пропуск в первый день работы пресс-центра.

Знакомство с культурой и бытом регионов

Пресс-центры также будут выполнять просветительскую функцию. Они будут знакомить с культурой, бытом и туристическим потенциалом российских регионов. В Екатеринбурге в пресс-центре организовали экспозиции об уральской природе, местных сказаниях и о становлении горнозаводской промышленности. На одной из площадок даже специально высадили мох и цветы со склонов Уральских гор, а также представили знаменитые самоцветы и установили копию Шигирского идола - древнейшей сохранившейся в мире деревянной скульптуры.

На базе пресс-центра в Екатеринбурге представили бренды Свердловской области - артинские косы, тагильские подносы и сысертский фарфор. Каждый выставочный стенд снабжен QR-кодом, с помощью которого посетители пресс- центра могут узнать информацию о выставке не только на русском, но и на английском, французском, испанском и японском языках.

В Ростове-на-Дону пресс-центр расположен в одном из зданий Донского государственного технического университета (ДГТУ). Как рассказала ТАСС руководитель культурно-выставочного центра ДГТУ "Донская казачья гвардия" Ирина Романова, там будут выступать творческие коллективы, а также пройдут мастер-классы, например по росписи семикаракорской керамики. Также посетителей будут угощать кофе по-турецки, сваренным на песке старым казачьим способом.

"Всего один день - и чемпионат начнется. Уже сейчас видите болельщиков, гостей, которые начинают съезжаться в Ростов. Мы готовы принять гостей, создать все условия всем, кто задействован в проведении праздника", - сказал журналистам на открытии центра губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Казани в пресс-центре ЧМ-2018 открылась выставка фото из Центра фотографии Монтевидео. Она посвящена первому в истории мировому футбольному первенству, прошедшему в Уругвае в 1930 году. Кроме того, посетителям показали, как шить ичиги - кожаные легкие сапоги, которые до сих пор носят в Татарстане, а каллиграф Алсу Шамсутова выписывала имена гостей арабской вязью. В интерактивной зоне казанского пресс-центра представили сувениры в татарском стиле, в том числе вышитые золотом плосковерхие тюбетейки из бархата и фигурки зиланта, мифологического дракона из татарских сказок. Отдельная экспозиция посвящена туристическим маршрутам по Татарстану: гости могут взять карты с их описанием на русском, английском, испанском и немецком языках.

С олимпийским опытом

В Сочи - городе, который помнит недавнюю зимнюю Олимпиаду, - пресс-центр к ЧМ-2018 открылся в здании Сочи Автодрома в Олимпийском парке. Принимавший участие в церемонии открытия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что город и регион полностью готовы к проведению чемпионата мира. "У нас нет ни доли сомнения, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне. Условия <...> мы уже создали ", - сказал Кондратьев.

В Саранске первая пресс-конференция в городском пресс-центре состоится в четверг, а 15 июня пресс-конференцию проведет глава Мордовии Владимир Волков. Как сообщил ТАСС председатель Союза журналистов республики Владимир Назаров, пока в пресс-центре, который расположился в здании Мордовского национального драмтеатра, работают только представители местных СМИ, их коллеги из-за рубежа приедут в Саранск позже.

Первый в России городской пресс-центр к мировому футбольному первенству открылся 5 июня в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Участвовавший в открытии пресс-центра мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что центр уже зарекомендовал себя в 2017 году в рамках Кубка конфедераций.