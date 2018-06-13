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13 июня, 19:36
Сборная Коста-Рики по футболу провела двухчасовую открытую тренировку в Павловске
Футболисты сборной Коста-Рики
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Тренировка команды проходила в несколько этапов - сначала игроки разминались около 30 минут, а затем перешли к отработке коротких передач и потренировались в ударах по воротам с ближней дистанции.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики провела накануне старта чемпионата мира по футболу открытую тренировку на спортивной базе "Олимпиец" в городе Павловске, который административно входит в состав Санкт- Петербурга.

Как отмечает корреспондент ТАСС, побывавший на мероприятии, футболисты сборной Коста-Рики оказались пунктуальнее своих английских коллег, которые также провели в среду открытую тренировку в Петербурге - у костариканцев она началась ровно в 16:00 мск, как и было заявлено, и продолжалась два часа. Также в отличие от англичан, футболисты из Коста-Рики тренировались без музыкального сопровождения.

Тренировочный процесс сборной прошел и без приветственных речей чиновников, а также без торжественной встречи команды - лишь за 10 минут до начала занятия к журналистам вышли полузащитник Сельсо Борхес и защитник Джанкарло Гонсалес, которые рассказали о своих впечатлениях иностранным и российским журналистам.

"Люди в России открытые и очень дружелюбные", - сказал Гонсалес, отвечая на соответствующий вопрос представителей иностранной прессы.

Защитник добавил, что главный тренер команды Оскар Рамирес поставил игрокам задачу сражаться за каждый мяч в предстоящей игре со сборной Сербии, которая пройдет в Самаре 17 июня. "Но мы не должны сбавлять темп и в играх с другими командами", - добавил он.

Тренировочный процесс

Тренировка команды проходила в несколько этапов - сначала игроки разминались около 30 минут, а затем перешли к отработке коротких передач и потренировались в ударах по воротам с ближней дистанции.

Трибуны со зрителями, сохранявшие тишину первый час тренировки, стали гораздо живее поддерживать футболистов с началом второго часа, когда они разделились на две команды в желтых и оранжевых майках и сыграли друг против друга короткий футбольный матч.

Команда тренировалась в полном составе, однако нападающий Брайан Руис долгое время не участвовал в игре и отработке передач, а совершал пробежку вокруг поля с забинтованным коленом. Представитель команды пояснил ТАСС, что это тоже часть тренировочного процесса и выразил уверенность, что Руис сможет сыграть на турнире.

Гости тренировки

Открытая тренировка собрала более 300 человек - на трибунах остались свободные места, однако их было не много. Среди зрителей были журналисты, а также жители Петербурга и несколько костариканцев.

Как рассказал ТАСС житель Коста-Рики Виллиям Гутьеррес, который посетил тренировку с женой и двумя детьми, он остался в восторге от подготовки турнира в России. "Я бываю в России где-то раз в год, я здесь когда-то учился, а теперь у меня тут живет брат, езжу к нему. Я не сомневался, что Россия хорошо подготовится к турниру и это видно - у нашей сборной замечательная база", - сказал Гутьеррес.

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Он добавил, что не сможет посетить матчи чемпионата, так как через несколько дней уедет из страны, поэтому очень старался посетить тренировку своей сборной. "Знаю, что мы тут не одни - из Коста-Рики приехали и другие болельщики. И те, кто здесь, и те, кто остался у меня в стране, надеются, что наша сборная покажет достойный результат на чемпионате", - отметил собеседник агентства.

На трибунах также были юные воспитанники школы олимпийского резерва из города Пушкина, которые скандировали с трибун фамилию своего кумира - вратаря сборной Коста-Рики Кейлора Наваса. Юные футболисты рассказали ТАСС, что знают Наваса по игре в мадридском "Реале" и пришли посмотреть на звезду мирового футбола живьем.

"Для мальчишек это праздник, на поле их кумиры. Это очень хорошо, что они смогли попасть на такую тренировку, хотелось бы, чтобы открытых тренировок было больше, проводились мастер-классы от мировых звезд. Они запомнят это на всю жизнь", - рассказал ТАСС тренер пушкинской школы Михаил.

Чистым везением свое попадание на открытую тренировку назвал житель Петербурга Сергей, который сидел на трибунах со своим сыном Иваном. "Мой сын уже пять лет занимается футболом - с четырех лет. Мы просто пришли сюда и добрые люди дали билет - мы очень рады. На матчи тоже пытаемся попасть, в прошлом году были на Кубке конфедераций, а вот в этом пока не везет - не получается купить билеты, но мы не опускаем руки и надеемся попасть на матчи в любом городе", - сказал Сергей.

Автограф-сессия

Но больше всего зрители ждали не самой тренировки, а ее окончания - после финального свистка игроки сборной Коста- Рики подошли к болельщикам и раздавали автографы и фотографировались на память со своими поклонниками. Зрители пытались получить подпись футболистов на билетах на матчи, а воспитанники школы протягивали костариканцам мячи, бутсы и вратарские перчатки с просьбами расписаться на них.

Волонтеры, которые работали на тренировочной базе, с помощью громкоговорителей просили взрослых уступить место детям в первых рядах, однако и старшее поколение, поддавшись общему ажиотажу, пыталось не упустить шанс получить автограф звезд мирового футбола.

О сборной

Футболисты и тренерский штаб сборной Коста-Рики прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 12 июня. Команда под руководством Оскара Рамиреса разместилась на базе "Олимпиец" в городе Павловске.

На чемпионате мира сборная Коста-Рики сыграет в группе Е с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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