Тренировка команды проходила в несколько этапов - сначала игроки разминались около 30 минут, а затем перешли к отработке коротких передач и потренировались в ударах по воротам с ближней дистанции.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики провела накануне старта чемпионата мира по футболу открытую тренировку на спортивной базе "Олимпиец" в городе Павловске, который административно входит в состав Санкт- Петербурга.

Как отмечает корреспондент ТАСС, побывавший на мероприятии, футболисты сборной Коста-Рики оказались пунктуальнее своих английских коллег, которые также провели в среду открытую тренировку в Петербурге - у костариканцев она началась ровно в 16:00 мск, как и было заявлено, и продолжалась два часа. Также в отличие от англичан, футболисты из Коста-Рики тренировались без музыкального сопровождения.

Тренировочный процесс сборной прошел и без приветственных речей чиновников, а также без торжественной встречи команды - лишь за 10 минут до начала занятия к журналистам вышли полузащитник Сельсо Борхес и защитник Джанкарло Гонсалес, которые рассказали о своих впечатлениях иностранным и российским журналистам.

"Люди в России открытые и очень дружелюбные", - сказал Гонсалес, отвечая на соответствующий вопрос представителей иностранной прессы.

Защитник добавил, что главный тренер команды Оскар Рамирес поставил игрокам задачу сражаться за каждый мяч в предстоящей игре со сборной Сербии, которая пройдет в Самаре 17 июня. "Но мы не должны сбавлять темп и в играх с другими командами", - добавил он.

Тренировочный процесс

Тренировка команды проходила в несколько этапов - сначала игроки разминались около 30 минут, а затем перешли к отработке коротких передач и потренировались в ударах по воротам с ближней дистанции.

Трибуны со зрителями, сохранявшие тишину первый час тренировки, стали гораздо живее поддерживать футболистов с началом второго часа, когда они разделились на две команды в желтых и оранжевых майках и сыграли друг против друга короткий футбольный матч.

Команда тренировалась в полном составе, однако нападающий Брайан Руис долгое время не участвовал в игре и отработке передач, а совершал пробежку вокруг поля с забинтованным коленом. Представитель команды пояснил ТАСС, что это тоже часть тренировочного процесса и выразил уверенность, что Руис сможет сыграть на турнире.

Гости тренировки

Открытая тренировка собрала более 300 человек - на трибунах остались свободные места, однако их было не много. Среди зрителей были журналисты, а также жители Петербурга и несколько костариканцев.

Как рассказал ТАСС житель Коста-Рики Виллиям Гутьеррес, который посетил тренировку с женой и двумя детьми, он остался в восторге от подготовки турнира в России. "Я бываю в России где-то раз в год, я здесь когда-то учился, а теперь у меня тут живет брат, езжу к нему. Я не сомневался, что Россия хорошо подготовится к турниру и это видно - у нашей сборной замечательная база", - сказал Гутьеррес.