Сборная Японии по футболу прибыла в Россию на чемпионат мира

Подопечные Акиры Нисино буду жить и тренироваться на базе местного "Рубина", где в четверг проведут открытую тренировку

Подопечные Акиры Нисино буду жить и тренироваться на базе местного "Рубина", где в четверг проведут открытую тренировку. В составе японцев, в частности, прибыли нападающий немецкой "Боруссии" из Дортмунда Синдзи Кагава, выступавший за "Манчестер Юнайтед", а также бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда из мексиканской "Пачуки".

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Японии прилетели в Россию на чемпионат мира - 2018. Самолет с японской делегацией приземлился в Международном аэропорту Казани.

В отборочном турнире Азиатской конфедерации футбола на первом групповом этапе японцы выиграли свою группу, опередив с 22 очками команды Сирии, Сингапура, Афганистана и Камбоджи. На втором групповом этапе они также заняли первое место, опередив на одно очко команду Саудовской Аравии - обе команды попали в Россию напрямую. В июне японцы в товарищеских матчах проиграли швейцарцам (0:2) и выиграли у команды Парагвая (4:2).

Путевку на чемпионат мира сборная Японии добыла под руководством Вахида Халилходжича, однако в Россию команду привез уже другой тренер - Нисино. Боснийский специалист подал в отставку после Кубка Восточной Азии в декабре прошлого года, на котором японцы стали вторыми, уступив только принципиальному сопернику из Южной Кореи. Японская футбольная ассоциация приняла отставку боснийца, объяснив это тем, что у Халилходжича были проблемы во взаимоотношениях с игроками.

Лучшим результатом сборной Японии на чемпионате мира является выход из группы на домашнем турнире 2002 года и в 2010 году в ЮАР, при этом на чемпионате мира - 2002 на групповом этапе японцы обыграли сборную России со счетом 1:0. Впервые же японцы сумели квалифицироваться в финальную стадию лишь в 1998 году. Также они стали финалистами Кубка конфедераций 2001 года. На континентальном уровне сборная Японии четырежды завоевывала Кубок Азии (1992, 2000, 2004, 2011).

В обновленном на прошлой неделе рейтинге Международной федерации футбола сборная Японии опустилась с 60-го места на одну позицию. На чемпионате мира японцы сыграют в группе Н с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград). Японская сборная стала последней из команд, прибывших для участия в турнире.