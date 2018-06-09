Российский музыкант исполнил на арфе гимн Египта перед ЧМ-2018

Видеосюжет мгновенно завоевал популярность среди пользователей социальных сетей

КАИР, 13 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Российский музыкант Александр Болдачев исполнил перед чемпионатом мира по футболу гимн Египта на арфе. Видеосюжет стал популярен стреди пользователей социальных сетей.

Болдачев также намерен разучить гимны других стран, принимающих участие чемпионате мира, который пройдет на территории России. Пользователи социальных сетей в комментариях отмечают профессионализм исполнителя.

Национальная команда Египта по футболу примет участие в чемпионате мира - 2018 впервые за минувшие 28 лет. Египтяне сыграют в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В них примут участие команды 32 стран.