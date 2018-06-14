Яркие кадры церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Мировое первенство началось 14 июня в "Лужниках" выступлением британца Робби Уильямса

Перед началом первого матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравией в московских "Лужниках" состоялась церемония открытия турнира.

Испанский вратарь, чемпион мира 2010 года Икер Касильяс и российская топ-модель, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова вынесли на поле кубок чемпионата мира, звезды эстрады Аида Гарифуллина и Робби Уильямс исполнили песню Angels, а двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо и официальный талисман чемпионата мира в России волк Забивака, а также один из мальчиков, участвовавших в церемонии открытия, символически разыграли мяч.