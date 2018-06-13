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13 июня, 19:25
Сборная Южной Кореи провела тренировку в рамках ЧМ с воздушными шарами
Футболисты сборной Южной Кореи
© Анна Артемова/ТАСС
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В конце тренировки, которая длилась 45 минут, футболисты поклонились зрителями и принялись раздавать автографы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Первая открытая тренировка сборной Южной Кореи прошла на стадионе "Спартак" в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга. Футболистов встречали воздушными шарами, волонтеры приветствовали спортсменов на корейском, а погода выдалась солнечной и теплой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первая тренировка

Тренировочная база "Спартак" перед чемпионатом мира была реконструирована: специально для сборной Южной Кореи был высажен новый натуральный газон, обновлены трибуны, которые вмещают до 500 человек. В день тренировки они заполнены практически полностью: на игроков пришли посмотреть местные жители, юношеские команды, представители администрации Петродворцового района и Санкт-Петербурга, а также южнокорейские болельщики, которых привезли на брендированном автобусе ФИФА.

По периметру стадиона - зеленые и белые воздушные шары. Волонтеры приветствовали футболистов и южнокорейских журналистов, которых было около сотни, на корейском.

Волонтер Анвар Закиров знает немецкий, английский, итальянский и немного корейский. Решение принять участие в чемпионате мира было для него очевидным. "Я был волонтером во время Олимпиады в Сочи и в прошлом году на Кубке конфедераций, это большой опыт организационной работы и возможность попрактиковать языки", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Снаружи тренировочную базу патрулировали полицейские и сотрудники ОМОНа. Вход на тренировку осуществлялся по специальным билетам.

Новый газон

Поле впечатляет с первого взгляда, поделился с ТАСС капитан детского юношеского клуба "Рубин", который базируется в Ломоносове, Александр Городилов. "Я первый раз так близко нахожусь к натуральному полю, конечно, большое впечатление вызывает, очень хорошее", - сказал он.

"Тренировочный процесс очень важен, здорово посмотреть как тренируются профессионалы", - добавил Городилов.

По словам начальника отдела молодежной политики Петродворцового района Дмитрия Пескова, в дальнейшем тренировочная база будет использоваться местными спортсменами. "Это поле будет закреплено за Центром спорта нашего района, здесь будут тренироваться как спортсмены Центра спорта, так и отделения футбола нашей спортивной школы олимпийского резерва", - сообщил он ТАСС и добавил, что для района принимать сборную Южной Кореи "большая гордость и ответственность".

Спортсмены также оценили новое поле. Как рассказал тренер сборной Син Тхэ Ён, отвечая на вопрос ТАСС, условия для команды созданы прекрасные. "Мы были здесь три раза, поле мы проверили два раза, сейчас оно в очень хорошем состоянии. Погода отличная, все условия, которые созданы для команды - прекрасные", - сказал он.

Лицом к лицу с футболистами

Сборная Южной Кореи в полном составе начала тренировку с разминки на спортивных ковриках, затем перешла к работе с мячом и провела пробежку по полю. Болельщики поддерживали футболистов песнями на корейском и командными речевками. Как рассказал ТАСС болельщик из Южной Кореи Хосу Чханг, возможность увидеть футболистов так близко представилась ему впервые.

"Я очень счастлив присутствовать на тренировке, потому что впервые могу видеть футболистов так близко, взять автограф, сделать селфи, я всей душой болею за нашу сборную", - сказал он.

В конце тренировки, которая длилась 45 минут, футболисты поклонились зрителями и принялись раздавать автографы.

Наибольшей популярностью у болельщиков пользовался Сон Хын Мин - звезда южнокорейского футбола, нападающий лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур". Все стремились взять у него автограф и сделать совместный снимок. "Я не смог сфотографироваться с Соном, я очень расстроен, но мои друзья сфотографировались", - сказал Хосу Чханг.

О сборной

Команда Южной Кореи во время турнира будет жить в Санкт- Петербурге в отеле "Новый Петергоф", тренировки футболисты будут проводить на стадионе "Спартак" в городе Ломоносове.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире в Южной Корее и Японии в 2002 году, тогда хозяева выступали под руководством голландца Гуса Хиддинка. Также команда Южной Кореи дважды становилась обладателем Кубка Азии (1956, 1960).

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Южная Кореи занимает 57-е место.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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