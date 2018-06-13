Президент Узбекистана примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Шавкат Мирзиёев по приглашению Владимира Путина будет присутствовать на церемонии в "Лужниках"

ТАШКЕНТ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июня примет участие в церемонии открытия чемпионата мира в столице Российской Федерации. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня 2018 года примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в городе Москва", - написал он своей странице в Facebook.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Церемония и матч открытия чемпионата пройдут на московском стадионе "Лужники". В стартовом матче турнира сыграют сборные РФ и Саудовской Аравии.