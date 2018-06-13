Тренер: сборная Саудовской Аравии по футболу постарается навязать россиянам свою игру

Хуан Антонио Пицци отметил, что детально разобрал игру сборной России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии по футболу постарается навязать команде России свою игру в матче открытия чемпионата мира. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци.

Матч открытия турнира пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".

"Главное, что мы хотим сейчас - хорошо сыграть в матче открытия чемпионата мира, - сказал Пицци. - Мой стиль - бороться в каждом матче, использовать любую возможность. Мы постараемся навязать свою игру сопернику, отбирать мяч и сохранять владение. Постараемся добиться результата, который нам нужен".

Пицци отметил, что детально разобрал игру сборной России. "Мы знаем, как против нас будут играть россияне, - сказал главный тренер сборной Саудовской Аравии. - Преимущество россиян в игре на втором этаже может доставить нам неприятности, но мы постараемся не допустить этого".

Сборная Саудовской Аравии также сыграет в группе А с командами Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).