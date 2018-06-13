Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018

В игре первого тура группы А египтяне сыграют с командой Уругвая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня./ТАСС/. Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург для проведения первого матча в рамках ЧМ-2018 против команды Уругвая, передает корр. ТАСС.

Команда разместится в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Ekaterinburg City Centre, который расположен в центре города. Сборная Египта проведет в Екатеринбурге первый матч против команды из Уругвая 15 июня.

Она участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Спортсмены будут базироваться во время турнира в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, расположенную в 10 км от аэропорта Грозного и двух минутах ходьбы от стадиона "Ахмат-Арена", где будут проходить тренировки команды.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.