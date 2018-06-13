Тренер сборной Саудовской Аравии назвал команду России самым сложным соперником в группе

Хуан Антонио Пицци считает, что все команды на турнире будут играть под давлением

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци считает команду России самым сложным соперником в группе А чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".

"Самый сложный соперник в нашей группе - сборная России, - сказал Пицци. - Это самый важный матч для нас на сегодняшний день. О других соперниках я пока даже не думаю. Первый шаг очень важен".

"Я думаю, все команды на чемпионате мира будут играть под давлением, не только Россия, - добавил главный тренер сборной Саудовской Аравии. - Но мы намерены добиться максимально хорошего результата. Конечно, мы играем в матче открытия с хозяином чемпионата, но я верю, что дополнительного давления на обе команды это не окажет".

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии также сыграет с командами Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).